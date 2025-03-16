BYD'nin 16 bin dolar gibi aşırı uygun fiyata satacağı tamamen elektrikli kompakt SUV'u Sea Lion 05'ten yeni görüntüler paylaşıldı.

Ülkemize fabrika da kuracak olan BYD, hem Türkiye’de hem de dünyada günden günde daha da popüler bir marka hâline geliyordu. Bundaki en büyük etken, uygun fiyatlı elektrikli otomobiller piyasaya sürmesiydi.

Şirketin yakında piyasaya süreceği bir model de BYD Sea Lion 05 isimli kompakt SUV türündeki tamamen elektrikli modeldi. Bu model, bu yıl ülkemize de gelecek olan Sea Lion 7’nin biraz daha küçük versiyonu olacaktı. Bugün, araçtan yeni görüntüler paylaşıldı.

16 bin dolar civar fiyata sahip olacak Sea Lion 05 böyle gözükecek

BYD, resmî Weibo hesabı üzerinden Sea Lion 05’e ait bir video paylaştı. Kısa süreli videoda çok fazla detay görülmese de aracın tasarımı hakkında fikir edinilebiliyor. Daha küçük, şık görünümlü, BYD’nin tasarım diline uygun bir model olacağını anlayabiliyoruz.

Bu modelin geçen sene tanıtılan Sea Lion 05 DM-i isimli bir hibrit kardeşi olduğunu da belirtelim. Videodan tasarımları arasında farklılıklar olduğunu görebiliyoruz. Örneğin BYD logosu, LED ışık şeridinin üstüne taşınıyor.

Atto 3 ile benzerlik göstereceği söylenen Sea Lion 05’te 50 ve 61 kWh saatlik iki adet batarya seçeneği sunulacak. Bunlar dışında 160 kW güçte motor, 180 km maksimum hız, 520 km’ye kadar ulaşan menzil gibi özellikleri de göreceğiz.

Sea Lİon 05’in ne zaman geleceği konusunda henüz bir bilgi yok. Aracın, Çin’de 16 bin dolar civarında fiyatlardan sunulması bekleniyor. Türkiye’ye gelip gelmeyeceğini de bekleyip göreceğiz. Eğer gelirse uygun fiyatıyla çok iddialı bir araç olabilir.