BYD Tang, Türkiye’de satışa sunuldu. 7 kişilik elektrikli SUV, 530 km menzil, 517 beygir gücü ve 30 dakikada yüzde 80 şarj kapasitesi sunuyor.

BYD, Türkiye’deki ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Markanın amiral gemisi SUV modeli BYD Tang, Türkiye’de satışa sunuldu.

BYD Tang resmen Türkiye'de satışa sunuldu. 7 kişilik oturma kapasitesine sahip elektrikli SUV, lansmana özel 3.675.000 TL başlangıç fiyatıyla showroomlardaki yerini alacak. İşte detaylar!

Yüzde 80 şarja sadece 30 dakikada ulaşan elektrikli SUV

BYD Tang, 108.8 kWsa kapasiteli Blade Batarya teknolojisiyle donatıldı. Tek şarjla 530 km’ye kadar menzil sunabilen SUV, 170 kW DC hızlı şarj desteğiyle yüzde 30’dan yüzde 80’e sadece 30 dakikada şarj olabiliyor. Dört tekerlekten çekiş sistemi ve çift elektrik motoruyla toplamda 517 beygir gücü üreten araç, 0’dan 100 km/s hıza 4.9 saniyede ulaşıyor.

BYD Tang, iç mekânda 7 kişilik oturma kapasitesi ve geniş bagaj hacmi sunuyor. 15.6 inç döndürülebilir dokunmatik ekran, 12.3 inç dijital gösterge paneli ve Snapdragon SA8155 çip setiyle donatılan multimedya sistemi, gelişmiş bir kullanıcı deneyimi sağlıyor. Aracın güvenlik donanımları arasında adaptif hız sabitleme, şerit takip asistanı, kör nokta uyarı sistemi ve otonom acil frenleme gibi özellikler yer alıyor.

Mart ayının ilk haftasından itibaren BYD showroomlarında satışa sunulacak BYD Tang, geniş iç hacmi, uzun menzili ve gelişmiş güvenlik donanımlarıyla Türkiye’deki SUV seçenekleri arasına katıldı.