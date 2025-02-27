Türkiye'deki BYD Otomobilleri Nihayet İnternet Bağlantısına Kavuştu

Türkiye'deki BYD otomobilleri, artık BYD mobil uygulaması 'BYD Auto' sayesinde internet bağlantısı desteğine sahip.

BYD Türkiye, sürücü deneyimini daha akıllı ve konforlu hale getirmek için internet bağlantısı desteğiyle BYD Mobil Uygulamasını hayata geçirdi.

Android ve iOS telefonlarınıza ücretsiz olarak indirebileceğiniz bu uygulama, kullanıcıların BYD araçlarıyla doğrudan ve kolayca entegre olmasını sağlıyor.

BYD Auto uygulamasıyla birçok seçeneğe erişim mümkün

Tüm BYD modelleriyle uyumlu olan uygulama, kullanıcı dostu arayüzü sayesinde uzaktan araç kontrolünü son derece pratik hâle getiriyor. Sürücüler, araçlarının menzil ve şarj durumunu anlık olarak takip edebilir, şarj sürecini izleyebilir ve hatta kapı, cam, cam tavan, kaput ve bagajın durumunu kontrol ederek gerektiğinde kilitleme işlemlerini gerçekleştirebilir.

BYD Türkiye, uygulamayı düzenli olarak güncelleyerek kullanıcı deneyimini geliştirmeye devam edecek. Ayrıca OTA (Over-the-Air) güncellemeleri sayesinde araç yazılımı yetkili servise gitmeye gerek kalmadan uzaktan güncellenebilecek.