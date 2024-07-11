Üst düzey BYD yöneticisi Stella Li, şirketin ülkemize yaptığı 1 milyar dolarlık yatırımla ilgili konuştu. Li, fabrikayı 12 aydan kısa sürede inşa edeceklerini söylerken kaç model üretmeyi planladıklarını da açıkladı.

Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticisi olan Çin merkezli BYD, geçtiğimiz günlerde Türkiye için çok sevindirici bir yatırım anlaşması imzalamıştı. Şirket, ülkemizde 1 milyar dolar civarı yatırım yaparak Manisa’ya yıllık 150 bin araç kapasiteli fabrika kuracaktı. Fabrikanın 2026’da üretime başlaması planlanıyordu.

Bugün ise BYD Başkan Yardımcısı ve BYD Amerika Üst Yöneticisi Stella Li’den şirketin ülkemize ilişkin yatırımıyla ilgili yeni açıklamalar geldi. Anadolu Ajansı’na konuşan Li, yatırımlarını detaylandırırken ülkemizde neler planladıklarını paylaştı.

“Yalnızca bir tesis inşa etmeye gelmedik”

Li, öncelikli olarak Türkiye’nin üretim konusundaki gücüne değindi. Avrupa’daki en büyük üçüncü otomobil üreticisi olduğunu ifade eden yönetici, aynı zamanda kaliteli iş gücüne sahip olduğumuzu ve çok sayıda eğitimli AR-GE yeteneğinin yer aldığını da ekledi. Ayrıca Asya ile Avrupa’yı bağlamasından dolayı Türkiye’nin bir üretim merkezi olmak için çok önemli bir role sahip olacağını da ifade etti.

Açıklamalara göre BYD, Türkiye’ye sadece bir tesis inşa etmeye gelmedi. Yalnızca otomobil üreten değil aynı zamanda bir mühendislik şirketi olduklarını vurgulayan Li, elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobillerdeki en gelişmiş teknolojiyi Türkiye’ye getirmek istediklerini aktardı.

BYD, 12 aydan kısa sürede inşa etmek istediği fabrikada 8 ila 12 model arasında üretim yapmayı planlıyor

BYD yöneticisi, tesisin kurulacağı Manisa’yı ziyaret ettiklerini ve araziyi çok beğendiklerini aktardı. Bir Türk şirketi gibi olacaklarını düşündüklerini ifade eden Li, üretim planlarıyla ilgili de konuştu. Buna göre Çinli otomobil devi, şu anda 8 ila 12 arasında modeli ülkemize kuracağı fabrikasında üretmek istiyor. Tesisin yıllık 150 bin araç üretme kapasitesi olacağını hatırlatalım.

5 bin kişilik istihdam sağlayacak fabrikanın inşaası da konuşulan konular arasındaydı. Li’ye göre inşa süreci, önümüzdeki yaz aylarında başlayabilir. Şirketin hedefi ise tıpkı Çin’deki gibi 12 aydan kısa sürede tesisi inşa edebilmek.

Son olarak Li, yatırımlarıyla Türkiye’deki teknolojileri artırmak istediklerini ve Türkiye’yi geleceğin teknolojisinin ve inovasyonlarının merkezi hâline getirmek istediklerini ifade etti. Ayrıca BYD yatırımının ülkemize daha fazla Çinli turist gelmesini sağlayabileceğini de eklemiş.