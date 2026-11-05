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BYD’nin Rolls-Royce Rakibi Otomobilinden Yeni Fotoğraflarlar Geldi!

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BYD’nin ultra lüks markası Yangwang’ın yeni sedanı Altior, 8 Kasım’da Abu Dabi’de yapılacak tanıtım öncesinde kamuflajsız görüntülendi.

BYD’nin Rolls-Royce Rakibi Otomobilinden Yeni Fotoğraflarlar Geldi!
Büşra Hoş Satır Büşra Hoş Satır /

Rolls-Royce Ghost ve Mercedes-Maybach S-Serisi’ne rakip olması beklenen otomobil, gösterişli tasarımıyla dikkat çekiyor. Daha önce HU kod adıyla bilinen Yangwang Altior’un yeni fotoğrafları, markanın lüks sedan pazarına nasıl bir tasarımla gireceğini ortaya koyuyor.

Uzun motor kaputu, büyük ön ızgarası ve gövde boyunca kullanılan krom detaylar, otomobilin heybetli görünümünü tamamlıyor.

İçerikten Görseller

BYD’nin Rolls-Royce Rakibi Otomobilinden Yeni Fotoğraflarlar Geldi!
byd_yangwang_altior_8_11_1_1600 (1)
byd_yangwang_altior_8_11_2_1600

İşte o fotoğraflar...

byd_yangwang_altior_8_11_1_1600 (1)

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Altior’un dik ve geniş ön ızgarasına, antik Çin’de kullanılan “ding” adlı geleneksel bronz kaplardan ilham alan aydınlatmalar eşlik ediyor. Yangwang U8’den tanıdığımız bu tasarım dili, sedan modelde de kendini gösteriyor.

Yan profilde büyük ve kapalı yüzeyli jantlar öne çıkarken arka bölümde iki dikdörtgen stop lambası bulunuyor.

Ters açılan arka kapılarla geliyor

byd_yangwang_altior_8_11_2_1600

Modelin en dikkat çekici ayrıntılarından biri, geriye doğru 90 derece açılabilen arka kapıları. Bu yapı, arka koltuklara binip inmeyi kolaylaştırırken otomobilin lüks odaklı karakterini de güçlendiriyor.

Kesin olmamakla birlikte, Altior’un yaklaşık 5,5 metre uzunluğa ve 3,35 metre aks mesafesine sahip olacağı belirtiliyor.

LiDAR sensörü de görüntülendi

Tavandaki LiDAR sensörü, BYD’nin God’s Eye sürüş destek sistemine işaret ediyor. Altior’un şehir içi ve otoyolda belirlenen rotayı takip etmeye yardımcı olan NOA özellikleri sunması bekleniyor. Ancak bu, tam otonom sürüş anlamına gelmiyor. Sürücünün yolu takip etmesi ve gerektiğinde kontrolü devralması gerekiyor.

Dört elektrik motoru ve hidrolik süspansiyonla gelmesi beklenen modelin gücü, batarya kapasitesi, menzili ve fiyatı da şimdilik bilinmiyor. Bu ayrıntıların 8 Kasım’daki tanıtımda netleşmesi bekleniyor.

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