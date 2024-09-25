ByteDance, TikTok Music'in 28 Kasım’da kapatılacağını duyurdu. Kullanıcılar geri ödeme ve çalma listesi transferi yapabilecek.

ByteDance’in müzik yayını hizmeti olan TikTok Music'in 28 Kasım’da kapatılacağı duyuruldu. ByteDance, kullanıcılarının mağdur olmaması için geri ödeme ve çalma listesi transferi imkanı sunacak.

TikTok, kısa video formatıyla kullanıcılarına eğlenceli ve keşif dolu anlar sunarken, müzik yayını segmentine de adım atmayı denemişti. Ancak, ByteDance’in bu girişimi, Spotify, Apple Music ve YouTube Music gibi devlerin domine ettiği pazarda tutunmayı başaramadı. TikTok Music, Endonezya, Brezilya, Avustralya, Meksika ve Singapur gibi ülkelerde test aşamasındaydı, ancak küresel bir çıkış yapamadan kapanma kararı alındı.

Kullanıcılarına geri ödeme ve çalma listesi transferi imkanı sunacak

Müzik yayını endüstrisi, geniş müzik katalogları ve yenilikçi özellikler sunan hizmetlerle dolu. Örneğin, Spotify kişisel zevklere dayalı DJ hizmeti ve podcast entegrasyonu sunarken, YouTube Music milyonlarca orijinal cover ve remix içerik sağlıyor. Bu şartlar altında, TikTok Music’in rekabet etmesi zor oldu ve ByteDance’in hizmeti devam ettirmeme kararı kaçınılmaz hale geldi.

Abonelikleri 28 Kasım’dan sonra sona eren TikTok Music kullanıcıları geri ödeme alabilecekler. Android kullanıcıları için geri ödeme otomatik olarak yapılacakken, Apple cihaz kullanıcıları Apple destek aracılığıyla geri ödeme talep edebilecekler. Ayrıca aboneler çalma listelerini 28 Ekim’e kadar diğer müzik yayını hizmetlerine aktarabilecekler.

ByteDance, kullanıcılarını mağdur etmemek için bu süreçte gerekli tüm adımları atacağını ifade etti. TikTok’un kısa video formatındaki başarısı, ne yazık ki müzik yayını segmentinde aynı etkiyi yaratmayı başaramadı.