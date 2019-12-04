Çağrı Merkezini 24 Bin Kere Arayan Adam Tutuklandı

Eminim bu haberi okuyan çoğu kişi müşteri hizmetleriyle en az bir kez sorun yaşamıştır. Japonya’da yaşayan 71 yaşındaki bir adam, telefon operatörünün çağrı merkezini 24 bin kere aradı. Ancak tam olarak istediği sonucu aldığını söyleyemeyiz.

Japonya’nın başkenti Tokyo’da yaşamını sürdüren Akitoşi Okamoto adlı 71 yaşındaki bir adam, kullandığı telefon operatörünün çağrı merkezini iki buçuk yılda toplam 24 bin kere aradı. Her gün defalarca çağrı merkezini arayan adam, en sonunda şirket çalışanlarını çileden çıkardı.

Okamoto’nun sözleşme şartlarını ihlal ettiğini ve şirketi gereksiz aramalar yaparak taciz ettiğini belirten operatör, 71 yaşındaki adamı polise şikayet etti. Taciz suçlamalarını kesin bir dille reddeden Okamoto, radyo yayınlarını dinleyemediğini ve telefon operatörü KDDI'nin bu yüzden sözleşmeyi ihlal ettiğini söylüyor.

Esas mağdurun kendisini olduğunu ifade eden yaşlı adam, haksızlığa uğradığını iddia ediyor. Japon medyasına göre Tokyo Polisi, Okamoto’nun çağrı merkezini her aradığında çalışanlara hakaret ettiğini, bazen de hiçbir şey demeden telefonu yüzlerine kapattığını açıkladı.

Japonya merkezli telekomünikasyon şirketi KDDI, 71 yaşındaki adam hakkında ilk başta şikayette bulunmayı düşünmediklerini ve sorunu çözebileceklerini umduklarını söyledi. Fakat Okamoto’nun gün içinde binlerce kere çağrı merkezini aramasının, diğer müşterilere verdikleri hizmeti doğrudan etkilediğini belirten şirket, polise başvurmaktan başka çarelerinin kalmadığını aktardı.

Şu anda tutuklu bulunan yaşlı Okamoto, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak. Şirketin işleyişini bozmakla suçlanan yaşlı adamın nasıl bir cezaya çarptırılacağı ise büyük bir merak konusu.