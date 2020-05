Söylentilere göre bu yıl çıkacak olan Call of Duty serisinin yeni oyunun 'Classified' ya da 'Black Ops' olarak adlandırılması bekleniyor. Ayrıca hikâye işleyişiyle ilgili de yeni detaylar gelmeye devam ediyor.

Bildiğiniz üzere Call of Duty 2020'nin ilk söylentileri geçtiğimiz aylarda ortaya çıkmıştı. Bu söylentilerde oyun içerisinde yer alacak karakterler, hikâye işleyişi ve hikâyenin yer alacağı zaman dilimine ait detaylar yer alıyordu.

En son 2019 yılında çıkan Call of Duty: Modern Warfare'den sonra bu yıl da yeni bir Call of Duty oyunu oyuncularla buluşuyor olacak. Henüz bilgiler kesinleşmemiş olsa da Reddit üzerinden yapılan paylaşımlara göre oyunun ismi 'Classified' veya 'Black Ops' alt başlığını alacak ve bir önceki Black Ops'un yeniden yapımı şeklinde olacak.

Oyunun hikâyesi hakkında yeni detaylar sızdırıldı:

Sızdırılan bilgilere göre oyun orijinal olarak daha önceden iptal edilen 'Fog of War' hikâyesine dayanıyordu ve iptal edilen bu Fog of War hikâyesinde Alex Mason, Frank Woods ve Jason Hudson karakterleri de NPC (oynanabilir olmayan karakterler) olarak yer alıyordu fakat gelen haberlere göre oyun birden çok yeniden yazma işlemine maruz kaldığı için hikâyesi de bu doğrultuda değişmiş gibi görünüyor.

Anlaşıldığı üzere Vietcong Birlikleri tarafından gece saldırısına uğrayan bir Amerikan piyadesi olarak oyuna başlayacağız. Ayrıca Sovyetler üzerine yoğunlaşacak olan hikâyede Sovyet Rusya'nın yapmış olduğu insan deneylerini de ortaya çıkarmaya çalışacağız. Bunların yanı sıra gizlilik konusu da oyunu etkileyecek olan önemli faktörler arasında yerini alacak gibi duruyor.

Her ne kadar bu bilgiler henüz doğrulanmamış olsa da yine de oyuncuların genel olarak fikir sahibi olabilmesi için her sızdırılan bilgi oyuncular için önemli bir detay hâline geliyor. Ayrıca bu oyunun bir önceki Black Ops ile bağlantılı olacağına dair gelen haberler arttıkça bu sızdırılan bilgilerin arasından da doğru olanların çıkacağını umut ediyoruz. Call of Duty 2020, bu yılın sonlarına doğru PS4, PS5, PC, Xbox Series X ve Xbox One platformlarında satışa çıkacak.