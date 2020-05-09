Call of Duty: Warzone'daki Helikopterler Geri Geldi

Geride bıraktığımız günlerde Infinity Ward’un Twitter hesabından yapılan bir paylaşımda, güncellemeyle Call of Duty: Modern Warfare’de yapılacak değişiklikler yer almış, bu değişikliklere göre Warzone’da artık helikopterlerin yer almayacağına karar verilmişti. Son güncellemeyle, helikopterle yeniden oyuna eklendi.

Piyasaya sürüldüğünden bu yana en çok oynanan oyunlar arasında yer edinmeyi başaran ve hiç şüphesiz bu başarısını sürdüren Call of Duty: Modern Warfare, düzenli olarak güncellemeler almaya devam ediyor. Bu güncellemelerle birlikte oyunda bulunan birçok hata gideriliyor ve oyuna yeni içerikler ekleniyor.

Infinity Ward’un yaptığı paylaşıma göre, Call of Duty: Modern Warfare’e gelecek güncelleme, tüm oyun modlarındaki helikopterleri kaldırmayacak olup, helikopterlerin yalnızca Battle Royale oyun modu olan Call of Duty: Warzone’da kullanılamayacağını açıklamıştı. Diğer oyun modlarında oyuncuların helikopterleri kullanmaya devam edebileceği belirtilmişti.

Warzone'dan kaldırılan helikopterler, güncellemeyle yeniden eklendi:

Kaliforniya merkezli bilgisayar oyunu geliştiricisi, hava indirme araçlarını yeniden geri getirmeye karar verdi. Bu da demek oluyor ki, Call of Duty: Warzone oyuncuları, helikopterleri kullanmaya devam edebilecek. Güncelleme sadece bununla sınırlı değil. Call of Duty: Modern Warfare’in modu farklı bir Gunfight moduyla güncellendi.

Güncellemeleri Twitter hesabından paylaşan Infinity Ward, Warzone’da BR Solos’un BR Stimulus Solos ile değiştirildiğini, paraşütle atlayan düşman oyuncuların yüksekliği ve yarıçapının düzenlendiğini ve helikopterlerin geri eklendiğini açıkladı. Modern Warfare’de ise 3v3 Gunfight bıçakları ve 7/24 sevkiyat konusunda düzenlemeler yapıldı.

Warzone’dan helikopterlerin daha önce neden kaldırıldığına gelecek olursak, oyuncular görünüşe göre haritanın altından helikopter almanın bir yolunu bulmuşlardı ve helikoptere binen tüm oyuncular, haritanın sınırları dışında sorunsuz bir şekilde hayatta kalabiliyordu. Bu oyuncular daha sonra düşmanlara ateş açabiliyordu.

Ek olarak, oyundan helikopterlerin yasaklanması ve yasaklarının kaldırılmasının yanı sıra, Warzone’nun son zamanlarda daha da fazla oyuncu toplayarak etkileyici bir dönüm noktasını geçtiğini de belirtelim.