Call of Duty 2025 ile ilgili dikkat çeken bilgiler açığa çıktı. İddialara göre oyun, Call of Duty: Black Ops 2'nin devamı niteliğinde olacak ve 2030'lu yıllarda geçecek.

Video oyun dünyasının önemli isimlerinden Activision'ın gelecek yıllara ilişkin planlarından biri ifşa oldu. Insider Gaming'in birden çok kaynağa dayandırdığı haberine göre şirket, 2025 yılında ses getirecek bir Call of Duty oyununu piyasaya sürecek. Eğer iddialar gerçekse Call of Duty serisi, uzun bir zamandan sonra gelecek yıllara odaklanacak.

Edinilen bilgilere göre 2025 yılında piyasaya sürülecek Call of Duty oyunu, 2012 yılında piyasaya sürülen Call of Duty: Black Ops 2'nin devamı niteliğinde olacak. Üstelik oyun, 2030 gibi oldukça yakın bir geleceği konu edinecek.

Orijinal oyundaki haritalar, yenilenen versiyonlarıyla oyuna eklenecek

Insider Gaming'in iddialarına göre Call of Duty 2025, Call of Duty: Black Ops 2'nin orijinal haritalarının yenilenmiş sürümlerine ev sahipliği yapacak. Oyunun hikâye bölümünde ise Call of Duty: Black Ops 2'de peşine düşüp işini bitirdiğimiz Raul Menendez'den sonraki döneme tanıklık edeceğiz. 2018 yılında yayımlanan Call of Duty: Black Ops 4'ten sonra gelecek zamanda geçen bir CoD oyunuyla tanışmadığımız için Call of Duty 2025'in heyecan uyandıracağını şimdiden söyleyebiliriz.

2025 yılına hâlâ çok uzun bir süre var. Bu yüzden Call of Duty 2025'i konuşmak için henüz çok erken. Oyunun tam anlamıyla neler sunacağı, fiyatı ve sistem gereksinimleri gibi detaylar, önümüzdeki yıllarda daha fazla konuşulacaktır.