Call of Duty Black Ops 4'ten Eğlenceli Reklam Kampanyası

Çıkışına iki haftadan daha az bir süre kalmışken, Call of Duty: Black Ops 4 için yeni bir reklam kampanyası yapılmaya başlandı.

12 Ekim'de PC, Xbox One ve PS4 oyuncularıyla buluşmaya hazırlanan Call of Duty: Black Ops 4, Twitter ve YouTube üzerinden oldukça keyifli bir reklam kampanyasına imza atıyor. Oldukça amatör hazırlanmış montaj videolarını andıran kampanya sizleri oldukça güldürecek.

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Battle Royale modu ile şimdiden büyük bir heyecan dalgası oluşturan Call of Duty: Black Ops 4'ün bu hafta içerisinde inceleme ambargosu kalkacak ve oyunun puanları da yavaştan düşmeye başlayacak. Bakalım hayranlarını tatmin edecek bir oyun olacak mı.