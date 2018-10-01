  • Call of Duty Black Ops 4'ten Eğlenceli Reklam Kampanyası

Call of Duty Black Ops 4'ten İzlerken Epey Eğleneceğiniz Reklam Kampanyası

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Call of Duty Black Ops 4'ten İzlerken Epey Eğleneceğiniz Reklam Kampanyası
Çıkışına iki haftadan daha az bir süre kalmışken, Call of Duty: Black Ops 4 için yeni bir reklam kampanyası yapılmaya başlandı.

12 Ekim'de PC, Xbox One ve PS4 oyuncularıyla buluşmaya hazırlanan Call of Duty: Black Ops 4, Twitter ve YouTube üzerinden oldukça keyifli bir reklam kampanyasına imza atıyor. Oldukça amatör hazırlanmış montaj videolarını andıran kampanya sizleri oldukça güldürecek.

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Battle Royale modu ile şimdiden büyük bir heyecan dalgası oluşturan Call of Duty: Black Ops 4'ün bu hafta içerisinde inceleme ambargosu kalkacak ve oyunun puanları da yavaştan düşmeye başlayacak. Bakalım hayranlarını tatmin edecek bir oyun olacak mı.
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Kaynak : https://kotaku.com/black-ops-4s-new-ad-campaign-is-actually-pretty-funny-1829424117
Etiketler: Call of Duty: Black Ops 4
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