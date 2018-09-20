Call of Duty: Black Ops 4'ün İlk DLC'si PS4'e Gelecek

Activision'dan yapılan açıklamaya göre yeni DLC, Call of Duty: Black Ops 4'e bir çok yeni özellik katacak. Blackout Battle Royale modunu da içeren DLC (ek paket) ilk olarak PS4 için gelecek.

Daha önceleri kapalı beta olarak yayınlanan Call of Duty: Black Ops 4 geçen sürenin ardından resmi olarak yayınlanmaya hazırlanıyor. PS4 için geleceği duyurulan Call of Duty DLC’si, battle royale ögeleriyle göz dolduracak.

Üstelik Activision tarafından yapılan açıklamaya göre Black Ops 4’ün favori haritalarından Nuketown yenilenmiş haliyle Aralık ayında boy gösterecek. İşin Black Ops 4’e gelen battle royale ayağında ise yeni haritalara ek olarak oyunda mevcut olan bir çok haritanın yeniden düzenlenmesi planlanıyor. Söz konusu DLC sayesinde haftalık, mevsimsel ya da sınırlı süreli etkinliklerin sayısı bir hayli sık olacağı gibi Multiplayer, Blackout ve Zombies modları için birçok yenilik getirilecek.

Call of Duty: Black Ops 4’ün Fortnite ve PUBG gibi battle royale’de krallığını ilan etmiş oyunlar karşısında ne kadar iddialı bir yere sahip olacağı bilinmese de söz konusu oyun türüne, farklı bir renk katacağı ortada.