Call of Duty: Black Ops 6'nın zombi modunda yer alan oyuncuların hepsinin istifa ettiği öne sürüldü. Nedeni ise yine yapay zekâ.

Yeni Call of Duty oyunu Black Ops 6, ekim sonlarında resmen piyasaya sürülmüştü. İlk günden Game Pass’e gelmesiyle dikkat çeken yapım, oyunseverlerden ve eleştirmenlerden olumlu yorumlar almıştı. Hikâyesi dışında zombi modu da beğeniliyordu.

Ancak oyunun arkasındaki ekip hakkında bazı ilginç iddialar ortaya atıldı. CoD sızıntı kaynağı GhostOfHope’un iddiasına göre Black Ops 6’nın zombi modunda yer alan oyuncular, aniden istifa etti.

Zombi modunda yer alan neredeyse tüm oyuncuların yapay zekâ yüzünden ayrıldığı öne sürüldü

İddiaya göre birkaç kişi değil, zombi modundaki karakterlere hayat veren neredeyse tüm oyuncular, oyundan ayrılma kararı aldı. Bunun, yapay zekâya karşı önlemleri yetersiz görmeleri nedeniyle olduğu belirtildi.

GhostOfHope’a göre bu oyuncular, sözleşmelerinde kendilerini yapay zekâya karşı koruyan maddelerin eksikliği nedeniyle ayrılma kararı almış. Bu yüzden de Activision şu anda roller için yeni insanlar arıyormuş. Bazılarının şimdiden değişmeye başladığı, ileride gelecek haritalarda ise başkalarının yer alabileceği de eklenmiş.

Video oyunları ve diğer benzer sektörlerde bu tarz yapay zekâ endişeleri yeni değil. Oyunculardan geliştiricilere göre herkes, bu teknoloji konusunda endişelerini dile getiriyor ve gerekli önlemlerin alınmasını talep ediyor. Zaten bu konuda aylar süren grevler görmüştük. Şu anda da oyun sektöründe SAG-AFTRA sendikası üyeleri grevlerine devam ediyordu.