Call of Duty: Black Ops 6 için geçtiğimiz hafta duyurulan kampanya başladı. An itibarıyla oyunun çevrim içi modları, ücretsiz oynanabilir oldu. Kampanya, tüm platformlar için geçerli.

Birkaç hafta önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Call of Duty: Black Ops 6'nın kısa süreliğine ücretsiz olacağından bahsetmiştik. Oyun, an itibarıyla ücretsiz olarak deneyimlenebiliyor.

Activision'ın Call of Duty: Black Ops 6 için başlattığı kampanya, tüm platformlar için geçerli. Yani PC'de de Xbox'ta da PlayStation'da da bu kampanyadan yararlanabileceksiniz.

20 Aralık'a kadar devam edecek

Call of Duty: Black Ops 6 için başlatılan kampanya, 20 Aralık tarihine kadar devam edecek. Oyuncular, bu bir haftalık süreçte Team Deathmatch, Hardpoint, Domination, Kill Confirmed, Kill Order ve Prop Hunt gibi çevrim içi modlara ücretsiz erişim hakkı kazanmış olacaklar. Ayrıca zombilerin bulunduğu mod da ücretsiz oynanabilir olacak. Ancak hikâye modunun bu kampanya kapsamında olmadığını belirtelim.

Eğer siz de Call of Duty: Black Ops 6 için başlatılan kampanyayı değerlendirmek isterseniz;

buradan Steam'e,

Steam'e, buradan Xbox mağazasına,

Xbox mağazasına, buradan da PlayStation mağazasına

ulaşabilirsiniz.