CoD: Black Ops Cold War'a Ait Bir Ara Sahne Ortaya Çıktı

'BKTOOR' isimli bir Twitter kullanıcısı, Call of Duty: Black Ops Cold War'a ait olduğunu iddia ettiği 31 saniyelik bir ara sahne klibi paylaştı. Paylaşımı yapan kişi, elinde 18 farklı ara sahnenin daha mevcut olduğunu belirtti.

Geçtiğimiz birkaç hafta Call of Duty hayranları için oldukça heyecanlı geçti. Warzone ve Modern Warfare'ın 6. sezon güncellemesinin yanı sıra Activision, yakında erişilebilir olacak Black Ops Cold War oyununu da duyurdu. Oyununun duyurulmasının ardından Zombi modu da resmi olarak açıklandı ancak oyuna dair yeni detaylar gelmeye devam ediyor.

Şimdiyse bir kişi, Call of Duty Cold War oyununun ara sahnelerinden birini sızdırdı. Çevrimiçi ortamda hızla yayılan bu görüntüler, oyuna dair çok fazla bilgi içermiyor ancak çoğu kişi yine de spoiler'lardan uzak durmaya çalışıyor. Bu sebeple Call of Duty Cold War hakkında hiçbir şey bilmek istemiyorsanız yazının devam eden kısmı sizin için can sıkıcı olabilir.

Call of Duty: Black Ops Cold War sızdırılan ara sahne:

Sızdırılan ara sahnede, Kod adı Perseus olan gizemli Sovyet ajanını durdurmakla görevli CIA ajanı Russell Adler'i bir uçak gemisinin güvertesinde puro içerken görüyoruz. 31 saniyelik bu klipte kayda değer başka bir detay bulunmasa da oyunun bir bölümünde uçaklar, helikopterler ve deniz manzarasının yer alacağını söyleyebiliriz.

Görüntüleri paylaşan 'BKTOOR' kod adlı Twitter kullanıcısı, bunun dışında elinde 18 farklı ara sahnenin daha mevcut olduğunu belirtti ve iddialarını doğrulamak için içerisinde benzer boyutlarda dosyaların bulunduğu bir klasörün fotoğrafını paylaştı. BKTOOR'un ekran görüntüsünü paylaştığı bu klasördeki bazı dosya adlarında çeşitli konumlardan bahsediliyordu.

Dosya adlarına baktığımızda oyunun hikâyesinin Almanya, Vietnam, Nikaragua ve Rusya gibi ülkelerde geçeceği görülüyor. Activision Blizzard tarafından henüz sızıntılara dair bir açıklama yapılmasa da ilerleyen günlerde oyuna dair daha fazla sızıntı göreceğiz gibi duruyor.

Call of Duty: Black Ops Cold War, 13 Kasım 2020'de PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series X için yayınlanacak. Bu süreçte oyuna dair yeni gelişmeler yaşanırsa sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.