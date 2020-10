Insomniac Games Yapımcıları Ölüm Tehdidi Alıyor

PlayStation 5'e gelecek Marvel's Spider-Man Remastered'da Peter Parker'ın yüzünü değiştiren yapımcılar, ölüm tehditleri almaya başladı. Insomniac Games Yaratıcı Yönetmeni Bryan Intihar, gelen tehditleri Twitter hesabından duyurdu.

Sony, yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5'e geliştirilmiş grafiklerle gelecek Marvel's Spider-Man Remastered için geçtiğimiz günlerde bir tanıtım videosu yayınlamıştı. Yayınlanan bu video ise oyuncuları adeta şoka uğrattı zira baş karakter Peter Parker'ın yüzü değiştirilmişti. Orijinal oyunda oyuncu John Bubniak'in yüzünü taşıyan Peter Parker, Remastered sürümünde ise Ben Jordan'ın yüzüyle karşımıza çıkmıştı.

Yapılan bu değişiklik, internet zorbalarının tekrar baş göstermesine neden oldu. Daha önceleri senaryosu nedeniyle The Last of Us Part II'nin yapımcılarına ölüm tehditleri yağdıran kişiler, bu kez aynı şeyi Marvel's Spiderman'ın geliştirici stüdyosu Insomniac Games çalışanları için yapmaya başladı.

Insomniac Games çalışanı, gelen mesajları Twitter'dan paylaştı:

Kendine gelen tehditleri Twitter hesabından duyuran Insomniac Games Yaratıcı Yönetmeni Bryan Intihar, hayranların tutkusuna anlam verebildiğini ancak gelen tehditlerin hiç hoş olmadığını söyledi. "Seni bulup yakalayacağız, bunu şimdi düzelt!" tarzında mesajlar aldığını belirten Intihar, insanları saygılı olmaya ve iyilik için birleşmeye davet etti.

Bryan Intihar'ın bu paylaşımının ardından oyun endüstrisinin önde gelen birçok ismi kendisine destek mesajları yolladı. Bu noktada God of War yönetmeni Cory Barlog, "Insomniac ekibinin tamamı çalışkan, mükemmel insanlarla dolu. Bu doğru değil. Sevdiğimiz şeyleri yapan insanlara karşı daha iyi olmalıyız." dedi.

The Last of Us Part II'nin senaryosunun bu yılın başlarında sızdırılmasından bu yana taciz ve tehdit dolu mesajlarla uğraşan Naughty Dog Başkan Yardımcısı Neil Druckman ise "Of… Bu pislikle uğraşmak zorunda kaldığın için üzgünüm Bryan" ifadelerini kullandı.

The Last of Us Part II'nin geliştiricisi Naughty Dog da geçtiğimiz aylarda benzer mesajlarla karşı karşıya kalmıştı. Çıktığı andan itibaren tartışmaların konusu olan devam oyunu, özellikle senaryosu nedeniyle pek çok kişinin eleştirisine maruz kalmış, hatta bazı kişiler işi oyunun yapımcılarını ölümle tehdit etmeye kadar götürmüştü. Yaşananların ardından bir duyuru yayınlayan Naughty Dog, ekip üyelerinin yanında olduğunu ve onların güvenliğinin şirket önceliği olduğunu söylemişti.