Call of Duty: Modern Warfare 3.Fragmanı Yayınlandı

Call of Duty: Modern Warfare ve Warzone’a gelecek yeni güncellemeyle başlayacak 3. sezonun yeni fragmanı yayınlandı. Güncelleme, yarın tüm oyuncular tarafından indirilebilecek.

Son zamanların en popüler oyunlarından birisi olmayı başaran Call of Duty: Modern Warfare, özellikle oyuna eklenen Warzone moduyla popülerliğini katlamayı başarmıştı. Oyun, geçtiğimiz mart ayında Twitch üzerinde en çok izlenen oyunlar arasında 2. sırada yer almıştı.

Elbette bir oyunun popülerliğini koruyabilmek için oyunculara sürekli yeni şeyler sunmak zorundasınız. İşte bunun peşinde olan Activision ve Infinity War, Call of Duty: Modern Warfare ve Warzone’un 3. sezonunun fragmanını yayınladı. Yayınlanan fragmanla birlikte bir iki söylenti de doğrulandı.

Call of Duty Modern Warfare ve Warzone’a gelecek yenilikler:

Call of Duty’nin resmi YouTube kanalından paylaşılan fragmanla birlikte 3. sezonda oyuna eklenecek yenilikler de çok ufak bir şekilde görüldü. Uzun zamandır söylentisi bulunan 'daha fazla kişiden oluşan ekipler' konusu da bu fragmanla birlikte doğrulandı. Call of Duty: Warzone, 3. sezonla birlikte ekiplerde 3’ten fazla oyuncuya izin verecek.

Yayınlanan fragmanla birlikte daha büyük ekiplerin geleceği kesinleşmiş olsa da ‘daha büyük’ kavramının tam olarak kaç oyuncuya eşit olacağı konusunda bir şey paylaşılmadı. Ancak videoda dört kişinin uçaktan atladığı bir sahne yer aldı. Dolayısıyla oyunda artık 4 kişilik ekipleri görebiliriz.

Yeni yayınlanan fragmanın Warzone kısmında moda gelecek diğer yeniliklerden de bahsedildi. Fragmanda yer alan sahnelere göre oyunda bulunan araçlar yepyeni görünümler kazanacak. Bununla birlikte oyuna yeni silahlar ve silah görünümleri de eklenecek.

3. sezonla birlikte gelecek değişliklerin Modern Warfare tarafındaysa büyük şeylerin bizi beklediğini söyleyebiliriz. Yayınlanan fragmanda yer alan detaylara göre Modern Warfare, yeni güncellemeyle birlikte yeni haritalara, yeni silahlara ve çok daha fazlasına sahip olacak.

Call of Duty: Modern Warfare ve Warzone 3. sezon fragmanı:

Call of Duty: Modern Warfare ve Warzone’a gelecek 3. sezon güncellemesi, 8 Nisan 2020 tarihinde, yani yarın indirilebilir olacak.