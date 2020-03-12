Call of Duty: Warzone'da Beceri Tabanlı Eşleştirme Yok

Infinity Ward, Modern Warfare'in tartışmalı bir özelliğinin Call of Duty: Warzone'da yer almadığını açıkladı. Call of Duty: Warzone'da beceri tabanlı eşleştirme özelliği bulunmuyor.

Activision'ın battle royale oyunu Call of Duty: Warzone sonunda geldi ve oyunda Modern Warfare'de yer alan tartışmalı bir özelliğin olmadığı fark edildi. Buna göre Warzone'da beceri tabanlı eşleştirme (SBMM) özelliği yer almıyor.

Beceri tabanlı eşleştirme, çevrimiçi çok oyunculu oyunlarda aynı yetenekteki oyuncuları bir araya getirmeyi sağlıyor ve rekabeti daha eşit bir hale getiriyor. Bu özellik, yeni oyuncuları deneyimli ve yetenekli oyunculardan koruyor. Geliştirici Infinity Ward, özelliği Warzone'a dahil etmeyi düşünmüyor.

Beceri tabanlı eşleştirme aslında Modern Warfare topluluğunda çok da popüler değil. Çünkü oyuncular, karşılaştıkları rakibinin seviyesini bilmediklerinde oyunu daha heyecan verici buluyor. Infinity Ward'a göre Modern Warfare'de yüksek oyuncu sayılarına sahip modlarda da SBMM yok ve bu durum Warzone'da da geçerli.

Özelliğin olmaması, sadece Call of Duty: Warzone oyuncuları arasında değil, Fortnite ve Apex Legends toplulukları arasında da tartışılıyor. Oyuncular eğlenmek için girdiği maçlarda rakiplerin onları aşırı zorlamasından memnun değiller.

Call of Duty: Warzone PS4, Xbox One ve PC için ücretsiz olarak yayınlandı. Oyunu Modern Warfare'e sahipseniz mod olarak, ya da ayrı bir oyun olarak indirebilirsiniz.