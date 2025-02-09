Bir Call of Duty Oyuncusuna 67 Yıl Sürecek Yasak: İşte Nedeni!

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Bir Call of Duty oyuncusu, Activision'dan 67 yıl boyunca sürecek bir yasak aldığını açıkladı. Paylaşılan ekran görüntüsüne göre oyuncu, çevrim içi sunucularda konuşamayacak.

Video oyun dünyasının köklü isimlerinden Activision, bir Call of Duty: Black Ops 6 oyuncusuna çok ilginç bir ceza verdi. Oyuncu, Reddit'te paylaştığı gönderide tam 67 yıl boyunca Call of Duty sunucularında konuşmasının yasaklandığını açıkladı. Üstelik ortada bu denli yüksek sürede ceza almasını gerektirecek bir durum da yoktu. En azından "Jefedadon762" isimli kullanıcıya göre.

Jefedadon762'nin paylaştığı ekran görüntüsünde, Activision'ın bir mesajı yer alıyor. Bu mesajda yer alan bilgide, oyuncunun sohbet etkinliği nedeniyle "24.488 gün" boyunca iletişim yasağı aldığı bilgisi paylaşılıyordu.

İşte Jefedadon762'nin paylaştığı ekran görüntüsü:

Call of Duty: Black Ops 6 67 yıl yasaklanan oyuncu

Jefedadon762, 67 yıl yasaklanmasına neden olan konuşmanın ne olduğunu açıklamadı. Ancak Reddit'teki paylaşımı yanıtlayan oyuncular, Activision'a tepki gösterdiler. Benzer durumların yaşandığını söyleyen oyuncular, Activision'ın oyun içi sohbet konusunda biraz daha esnek olabileceğini söylüyorlar.
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Bu arada; yaşanan olayın bir ilk olmadığını, muhtemelen son da olmayacağını söyleyelim. Mesela daha birkaç ay önce piyasaya sürülen Marvel Rivals, hile yaptığı tespit edilen bazı oyunculara 100 yıl yasak uyguladı. Fortnite'ta ise bir oyuncu tam 2 milyon gün yasaklandı.

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Kaynak : https://www.dexerto.com/call-of-duty/call-of-duty-player-baffled-after-receiving-67-year-ban-3059969/
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