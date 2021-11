Call of Duty: Vanguard Yayınlandı: İşte Fiyatı

Activision, bir kez daha İkinci Dünya Savaşı'nı konu alan yeni oyunu Call of Duty: Vanguard'ı resmen yayınladı. Konsol ve PC'ler için yayınlanan oyun, fiyatıyla can sıkacak olsa da oynanış ve hikayesi ile oyuncuları tatmin edecek gibi görünüyor.

Video oyun sektörünün köklü isimlerinden Activision, bundan kısa bir süre önce fenomen oyun serisi Call of Duty'nin en yeni üyesi "Vanguard"ı duyurmuştu. Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre bu oyunda hem hikaye modu hem de çevrimiçi modu yer alacaktı. Bugünse Call of Duty: Vanguard için büyük gün. Oyun, geçtiğimiz saatler itibarıyla resmen piyasaya sürüldü.

Call of Duty: Vanguard, an itibarıyla PlayStation, Xbox ve PC ekosisteminde deneyimlenebiliyor. Bir süredir kara para aklama gibi iddialarla gündem olan popüler yayın platformu Twitch'e baktığımızda, oyunun hem oynanmaya hem de izlenmeye başladığını da görüyoruz. Call of Duty: Vanguard'ı deneyimleyenlerin yorumları, saatler içerisinde gündem olmaya başlayacak gibi görünüyor.

Call of Duty: Vanguard'ın sistem gereksinimleri nasıl?

Activision, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklama ile oyunun sistem gereksinimlerini açıklamıştı. Bu açıklamalara baktığımızda; oyunun minimum sistem gereksinimlerinin bile yüksek seviyede olduğunu görüyoruz. Call of Duty: Vanguard'ı 4K ultra yüksek çözünürlükte oynamak isteyen oyuncuların ise piyasadaki en güçlü modellere sahip olması gerektiğini rahatlıkla dile getirebiliriz.

Call of Duty: Vanguard'ın önerilen sistem gereksinimleri şöyle:

İşletim sistemi: Windows 10 64-bit ya da Windows 11 64-bit (en son güncellemelerle)

Windows 10 64-bit ya da Windows 11 64-bit (en son güncellemelerle) İşlemci: Intel Core i5-2500K ya da AMD Ryzen 5 1600X

Intel Core i5-2500K ya da AMD Ryzen 5 1600X RAM: 12 GB

12 GB Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 ya da AMD Radeon RX 580

NVIDIA GeForce GTX 1060 ya da AMD Radeon RX 580 Depolama: 61 GB

61 GB Yüksek çözünürlüklü materyaller için gereken depolama: 32 GB’a kadar

Call of Duty: Vanguard fiyatı:

Activision, Call of Duty: Vanguard'ın PC sürümünü kendi oyun istemcisi BattleNet üzerinden piyasaya sürdü. PlayStation ve Xbox sahipleri ise konsollarının orijinal uygulama mağazaları üzerinden en yeni Call of Duty oyununa sahip olabiliyorlar. Satın alınan ekstra bir paketle yeni nesil konsollara çapraz platform desteği ile sunulan oyunun fiyatları şöyle:

PlayStation sahiplerinin ödeyeceği fiyatlar:

Standart sürüm: 499 TL (Yalnızca PlayStation 4.)

(Yalnızca PlayStation 4.) Cross-Gen sürüm: 599 TL (PlayStation 5 desteği var.)

(PlayStation 5 desteği var.) Ultimate sürüm: 779 TL (PlayStation 5 desteği ve ekstra içerikler.)

Xbox sahiplerinin ödeyeceği fiyatlar:

Standart sürüm: 499 TL (Yalnızca Xbox One.)

(Yalnızca Xbox One.) Cross-Gen sürüm: 599 TL (Xbox X/S desteği var.)

(Xbox X/S desteği var.) Ultimate sürüm: 779 TL (PlayStation 5 desteği ve ekstra içerikler.)

PC sahiplerinin ödeyeceği fiyatlar:

Standart sürüm: 59,99 euro

Ultimate sürüm: 99,99 euro

Call of Duty: Vanguard için hazırlanan fragman