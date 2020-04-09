Call of Duty: Warzone'un Ghost Perk'inde Önemli Hata

Call of Duty: Warzone topluluğu, Ghost perk'inde önemli bir sorun tespit etti. Oyuncular, takip sistemlerine karşı gizlilik veren Ghost güçlendirmesinin kalp atışı sensörlerine karşı işe yaramadığını belirtiyor.

Call of Duty: Warzone, Modern Warfare'in çok oyunculu modundaki perk sistemini battle royale arenasına taşıyor. Perk'ler, oyuncuların ikmallerle gelen özel donanım setlerini aldıklarında çeşitli özelliklerle avantaj kazanmalarını sağlıyor.

Perk sistemi, battle royale oyunu Warzone'da pek dengeli değil. Örneğin oyundaki termal dürbünler Cold Blooded'ı kullanmayı zorunlu hale getiriyor. Diğer yandan Dead Silence, zaten yeterince sessiz olan ayak seslerini duymayı neredeyse imkansız hale getiriyor. Böylece oyuncular kimi zaman çok avantajlı hale geçerken, kimi zaman da zor duruma düşebiliyor.

Call of Duty: Warzone'da Ghost Perk, kalp atış sensörüne karşı işe yaramıyor

Call of Duty: Warzone oyuncuları, son günlerde Ghost perk'indeki önemli bir hatayı tartışıyor. Ghost güçlendirmesi, oyuncuları aktif bir düşman İHA'sından veya diğer tüm radarlardan gizliyor. Ancak Ghost etkinken, oyuncuların kalp atışı (heartbeat) sensörlerinde tespit edilebildiği keşfedildi.

Bir Reddit kullanıcısı, Warzone'da Ghost perk'i kullanmasına rağmen, hala düşman sensörlerinde görülebildiğini öne sürdü. Birçok oyuncu bunun haksız bir durum olduğunu ve Ghost'un kalp atışı sensörlerine, İHA'lara ve drone gibi diğer hava keşiflerine karşı gizlilik vermesi gerektiğini düşünüyor.

Ghost perk hatasının Modern Warfare Sezon 3 güncellemesiyle ortaya çıktığı düşünülüyor. Bazı oyuncular, güncelleme öncesinde Ghost'un kalp atışı sensörlerinden gizlediğini bildirdi. Bir kesim de Ghost perk'inde yapılan değişikliğin dengeleme amaçlı olabileceğini ve tam görünmezliğin çok güçlü olduğunu savundu.

Infinity Ward henüz oyuncuların Ghost perk ile yaşadığı sorun hakkında yorum yapmadı. Ancak eğer kasıtlı yapılmış bir dengeleme değilse, bu hatanın gelecek güncellemede düzeltildiğini görebiliriz.