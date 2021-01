Warzone Oyuncuları, Bir Kaplamanın Kaldırılmasını İstiyor

Günümüzün en popüler çevrimiçi oyunlarından birisi olan Warzone, son günlerde bir karakter kaplaması nedeniyle oyunculardan eleştiri alıyor. Oyuncular, büyük bir avantaj sağladığını ifade ettikleri bir karakter kaplamasının oyundan kaldırılmasını talep ediyor.

Call of Duty: Warzone, çıkışından bugüne kadar popülerliğini sürdürmeyi başardı. Her güncellemeyle yeni içeriklere sahip olan oyun, son olarak Black Ops: Cold War silahlarına ev sahipliği yapmaya başladı. Fakat oyun, her çevrimiçi oyunda olduğu gibi çeşitli açılardan adaletsizlik tartışmalarının da ortaya çıkmasına neden oluyor.

Son günlerde Warzone oyuncularının şikâyet ettiği konuysa oyundaki bir karakter kaplaması. Oyuncuların ilk kez bir karakter kaplaması hakkında şikâyet etmelerine neden olan bu kaplama, Roze operatörü için yayınlanan ve karakteri baştan aşağı simsiyah yapan kaplama.

Karanlığa geçen oyunu kazanıyor:

Roze'un bu kaplaması, oyuncuların bazı noktalarda Roze'u hiçbir şekilde fark etmemelerine neden olabiliyordu. Bunun en büyük örneğiyse bir Reddit kullanıcısının paylaştığı bu videoydu. Videoyu paylaşan kullanıcı gibi kaplamaya sahip oyuncular, karanlık köşelerde yattıkları takdirde zaman zaman tüm bir ekibi bile indirebiliyordu. Tabii kaplamanın parayla satılıyor olması da suçlamaları beraberinde getirdi.

Bazı Warzone oyuncuları, Roze'un kaplamasının ücretli olmasının oyuna bir çeşit "pay-to-win (kazanmak için öde)" yönteminin uygulandığına işaret olduğunu ifade etti. Bu suçlamalar daha önce oyuna eklenen Mac-10 taslağıyla birlikte de yöneltilmiş, geliştirici ekip taslak üzerinde birkaç gün içinde ayarlamalar yapmıştı.

Peki oyuncular geliştirici ekipten bu kez ne istiyor? Bazı Warzone oyuncuları Roze'un kaplamasının oyundan tamamen kaldırılmasını talep ediyor. Öte yandan bazı oyuncular, kaplamaya renkli aksesuarlar eklenmesini ya da kaplamanın parlak bir materyalle yeniden tasarlanması gerektiğini savunuyor.

Call of Duty: Warzone geliştiricileri, bugüne kadar oyuncuların şikâyetlerine karşı büyük ölçüde sessiz kalmadı. Geliştirici ekip, şikâyetlerin çoğunu kısa sürede ortadan kaldırmayı başaracak iyileştirmeler yaptı. Muhtemelen bu kaplama da kısa süre içinde bir tartışma konusu olmaktan çıkacaktır.