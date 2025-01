Squid Game ile yapılan iş birliği sonrası Call of Duty: Black Ops 6'ya bolca Squid Game içeriği eklendi.

Netflix'in popüler dizisi Squid Game, Call of Duty: Black Ops 6 ile çarpıcı bir iş birliğine imza attı ve artık Call of Duty: Black Ops 6 içerisinden Squid Game'in meşhur oyununu oynamak mümkün.

Squid Game iş birliği ile oyuna gelen yeni etkinlik, dizinin ikonik öğelerini oyuna taşıyan çok oyunculu modlar, kozmetik eşyalar ve ödüllerle dolu.

Call of Duty: Black Ops 6'ya Squid Game temalı neler eklendi?

Etkinliğin yıldızı, dizideki ikonik oyunun oyuna eklenmiş olması. Tıpkı dizideki gibi Call of Duty: Black Ops 6'da da oyuncular, devasa Young-hee bebeğinin gözetiminde hareket ederek bitiş çizgisine ulaşmaya çalışıyor. Tek fark olarak oyunun sonraki turlarında eklenen silahlarla, diğer oyuncuları devre dışı bırakma seçeneği de sunuluyor.

Zombi modlarına da Squid Game temalı haritalar ekleniyor. Dahası bu modlara dâhil edilen Squid Game temalı yenilikler, zombilere karşı mücadeleyi de farklı bir boyuta taşıyor.

Warzone tarafında ise oyuncular yeni Squid Game meydan okumalarıyla karşı karşıya. Kazanılan XP, Squid Game Etkinlik Bileti'ine katkıda bulunuyor. Ücretsiz kazanımlar, yeni operatör görünümleri ve bir yakın dövüş silahı sunarken, Premium kazanımlar özel içeriklerle dolu.