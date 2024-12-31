Call of Duty: Black Ops 6 ve diğer oyunlar, PC, Xbox ve PlayStation'da büyük indirimlerle satışta. 2 Ocak'a kadar fırsatlar geçerli.

Call of Duty hayranları için önemli bir fırsat sunuluyor. Black Ops 6 ve diğer Call of Duty oyunları, PC, Xbox ve PlayStation platformlarında büyük indirimlerle satışa sunulmuş durumda. Ancak bu fırsatlar sınırlı bir süreyle geçerli. Kaçırmamakta fayda var!

Steam ve Blizzard, Call of Duty oyunlarını indirimli fiyatlarla sunuyor. Black Ops 6 da dahil olmak üzere bir dizi oyun, Steam’de %67’ye varan indirimlerle satışa çıkarılmış durumda.

Yıl sonu fırsatları

Steam'deki fırsatlar, geniş oyun seçenekleriyle öne çıkıyor. Ancak bu kampanya 2 Ocak'ta sona ereceği için fırsatlardan yararlanmak isteyenlerin acele etmesi gerekiyor. Xbox ve PlayStation kullanıcıları da indirimlerden faydalanabiliyor olacak. Black Ops 6 ve diğer Call of Duty oyunları, hem Xbox hem de PlayStation platformlarında indirimli fiyatlarla sunuluyor. 2025’in yaklaşmasıyla birlikte bu fırsatlar hızla sona erecek. Eğer Call of Duty'nin en yeni oyununu ve Zombies modunu keşfetmek istiyorsanız acele etmeniz gerekiyor.

Call of Duty serisinin yeni oyunlarına sahip olmak isteyen oyuncular bu sınırlı süreli indirimlerden faydalanmalı. PC, Xbox ve PlayStation platformlarında geçerli olan bu fırsatlar, 2 Ocak’a kadar devam edecek.