iPhone Xs ve iPhone Xs Max'in Türkiye Satış Fiyatı

Tanıtıldığı günden beri merakla ülkemizdeki satış fiyatlarını beklediğimiz iPhone Xs ve iPhone Xs Max'in çıkış tarihi ve fiyatı nihayet belli oldu.

Akıllı telefon fiyatları bildiğiniz gibi genel olarak alıp başını gitmiş durumda. Orta segmentten bir üste geçmek istediğimizde ciddi anlamda can yakan ve 'Yok artık' dedirten fiyatlarla karşılaşıyoruz. Bu fiyatların düşmesine dair bir umudumuz da yok çünkü dolar kuru, vergiler derken daha düşük fiyatlar beklemek gerçek dışı olurdu.

Apple'ın 2018 künyeli yeni iPhone'ları tanıtıldığından beri de hepimiz büyük bir merak ve biraz da tedirginlikle fiyatları bekliyorduk. Beklenen haber nihayet geldi ve açıkçası her ne kadar sürekli anılan rakamlar olsa da resmi olarak bu rakamlarla karşılaşmak ufak bir şok etkisi yaratıyor.

Lafı fazla uzatmadan çıkış tarihine ve fiyatlara geçecek olursak; her iki telefon da 4 Aralık tarihinde ülkemizde resmi olarak satışa sunulacak ve iPhone Xs, 9.899 TL'lik, iPhone Xs Max ise 10.999 TL'lik fiyat etiketine sahip olacak. Açıklanan rakamlar, telefonların 64 GB versiyonlarında geçerli olacak.

Telefonlar tanıtıldığında geliştirilmiş teknik özellikleri ile dikkat çekmişti ancak bir telefona ortalama 10 bin lira vermek ne kadar mantıklı olacaktır, bu konu tartışmalı. Üstelik piyasada çok daha uygun fiyata denk telefonlar bulmanın mümkün olduğunu da hatırlatmakta fayda var.