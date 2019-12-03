Troya Savaşı’nı Başlatan Paris'in Sikkesi Bulundu

Günümüzde yapılan antik kazılar, geçmişe ışık tutacak önemli bilgileri elde etmemizi sağlıyor. Yaşadığımız coğrafyanın tarihsel anlamda önemli bir geçmişinin olması, buradaki kazıları daha da kritik hâle getiriyor. Bu kazılardan biri olan Çanakkale’deki Parion Antik Kenti’nde yapılan kazılarda, üzerinde Troya Savaşı’nı başlatan Paris'in yer aldığı sikke bulundu. Keşif, bölgenin tarihi hakkında önemli bilgileri de açığa çıkardı.

Ülkemizin içinde bulunduğu coğrafya, daha önce birçok medeniyete ev sahipliği yapması sebebiyle bu medeniyetlerden kalan bazı izleri taşımaya devam ediyor. Alanında uzman kişilerin yaptığı antik kazılar da bu medeniyetlere ait izleri gün yüzüne çıkararak adeta tarihe ışık tutuyor. Ülkemizdeki antik kentlerden biri olan Parion Antik Kenti'nde elde edilen bulgular, bunun son örneği olarak karşımıza çıktı.

Çanakkale’deki Parion Antik Kenti’nde devam eden çalışmalarda Parion’un kurucusu olduğu düşünülen ve aynı zamanda Troya Savaşı'nı başlatmasıyla bilinen Paris'in silüetinin yer aldığı bir sikke bulundu. Biga ilçesinin Kemer köyü yakınlarında yer alan bölgede uzmanlar 15 yıldır çalışmalar yürütüyor. Bulunan sikke, bu uzun süren çalışmanın en nadide eserlerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Paris'in silüetinin bulunduğu sikke, tam 1.800 yıllık:

Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Vedat Keleş, bulgu hakkında yaptığı açıklamada bölgede 11 sektörde çalıştıklarını; odeon, tiyatro ve Roma hamamı sektörlerinin bunlar arasında dikkat çekenler olduğunu ve kentin dokusunun yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladığını söyledi. Parion'un Roma döneminde son derece önemli bir koloni kenti olduğunu belirten Keleş, Paris hakkında da şu ifadeleri kullandı:

"Sikkelerin üzerinde Paris’in tasviri var. Bu sikkelerden dünyanın çeşitli büyük kataloglarında görüyoruz ama burada ele geçmesi, bunların tamamının Parion’da basıldığını ve buranın sikkesi olduğunu bize kanıtlıyor. Bu neden önemli? Çünkü Troya Savaşı’nı başlatan Paris, bazı antik kaynaklardan edindiğimiz bilgilere göre yetişmesi için Parion’a gönderiliyor. Ele geçen bu sikke de bunun bir kanıtı. Bu anlamda son derece önemli."

Bazı kaynaklarda yer alan Paris'in yetiştiği bölgenin Parion olduğu bilgisi, bu sikkelerle doğrulanmış gibi görünüyor. Ülkemizde devam eden antik kazı çalışmalarında her geçen gün daha yeni bulgulara ulaşılıyor. Önümüzdeki günlerde bu kazı çalışmalarından gelecek yeni bulgularla bazı tarihi konular da açığa kavuşabilir. Bunu hep birlikte göreceğiz.