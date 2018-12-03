İsrail'de 900 Yıllık Tarihi Altın Sikkeler Bulundu

İsrail'in kuzeyindeki eski Akdeniz liman şehri Kayserya'da nadir bulunan altın sikkeler ve bir altın küpe bulundu. Bu tarihi eserlerin, yaklaşık 900 yıl önce Haçlılar bölgeyi ele geçirdiklerinde bırakıldığı düşünülüyor.

İsrail Eski Eserler Dairesi, bugün 24 altın sikke ve bir küpeyi içinde barındıran küçük bir bronz kap bulunduğunu açıkladı. Daire, eserlerin Abbasi ve Fatımiler dönemine -yaklaşık 900 yıl önce- dayanan, bir mahallenin kuytu bir köşesinde bulunduğu açıklarken; kazının yetkilileri Peter Gendelman ve Muhammed Hatar, sikkelerin tarihinin 11. yüzyıl sonuna kadar gittiğini söyledi.

Eski Eserler Dairesi, yaptığı açıklamada "Hazineyi şehrin orta çağda yaşadığı en dramatik olaylardan biri olan 1101 yılındaki Haçlı Seferi'ne bağlamak mümkün. Günümüzdeki yazılı kaynaklara göre, Kayseyra sakinlerinin çoğu Kudüs Haçlı Krallığı kralı I. Baldwin (1100-1118) tarafından katledildi. Bu hazinenin sahibinin ve ailesinin öldürülmesi veya köle olarak satılmaları yüzünden altınları alamamış olmaları oldukça muhtemel" ifadelerini kullandı.

Dairenin sikke uzmanı Robert Kool, "Bu altın sikkelerden bir ya da iki tanesi, basit bir çiftçinin yıllık kazandığı miktara denk geliyordu; bu yüzden bunları kim yatırmışsa iyi bir ticaret yapmış gibi görünüyor" dedi.

Kayserya, milattan önce birinci yüzyılda, Yahudiye Roma İmparatorluğunun bir parçası olduğu zamanlarda Kral Herod tarafından kurulmuştu.