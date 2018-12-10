Canlı Yayında Eşini Tokatlayan Twitch Yayıncısı Tutuklandı

Avustralyalı Twitch yayıncısı MrDeadMoth, canlı yayında hamile eşini tokatladıktan sonra polis ekipleri tarafından tutuklandı.

Her şey Fortnite yayıncısı MrDeadMoth'un Fortnite oynarken eşinin kendisini yemeğe çağırmasıyla başladı. "Birazdan geliyorum." şeklinde yanıt veren MrDeadMoth, eşinin ısrarlarına "Birazdan geliyorum." demeye devam ederek karşılık verdi.

Daha sonrasında kameranın görülmeyen kısmından yayıncıya bir şeyler fırlatıldığını ve MrDeathMoth'un eşini tokatladığını duyuyoruz. Daha sonra geri gelen kadının bir şeylere vurduğu ve "Benden özür dilemelisin" demesi sonrasında yayıncının "Birazdan özür dileyeceğim" dediği görülüyor. Maalesef 3.10'dan sonra işler çığrından çıkıyor ve sesler dahi insanı rahatsız edecek kadar kötü hale geliyor. O yüzden hassas bir yapınız varsa videoyu en azından 3 dakika 10. saniyeden sonra izlemenizi önermiyoruz.

Tüm bu olaylar esnasında evde küçük bir çocuğun bulunduğunu ve kadının da hamile olduğunu eklemeliyiz. Siber güvenlik uzmanı Cylints, Twitch yayıncısının bu olayın ardından iki çocuğu ile birlikte sırra kadem basmayı planladığını ancak güvenlik güçlerine kendisinin IP adresini vererek yakalattığını belirtti. Önümüzdeki süreçte neler olacağını hep baberaber göreceğiz.