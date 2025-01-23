Canon, 410 MP'lik dünyanın en yüksek çözünürlüklü 35 mm tam kare sensörünü tanıttı. Bu sensör, normal kameralarda karşımıza çıkmayacak.

Herkesin aklına kazınan kameralarıyla tanıdığımız Canon, yepyeni bir duyuruyla karşımıza çıktı. Japonya merkezli şirket, yaptığı açıklamada 410 megapiksellik tam kare sensör geliştirildiğini ifade etti.

Canon, ürettiği 410 MP ve 35 mm tam kare CMOS sensörün bu boyuttaki bir sensörde şimdiye kadar elde edilen en yüksek piksel sayısı olduğunu da ekledi. Tabii bu sensörü normal kameralarda görmeyeceğiz.

Tıp gibi alanlarda kullanılacak

Şirketin yeni sensörü, normal kameralar yerine daha gelişmiş görüntüleme sistemlerinin ihtiyaç olduğu alanlara yönelik olacak. Yakalayabileceği ayrıntı düzeyi ve yüksek çözünürlük sağlamasıyla bu talebin olduğu tıp ve gözetim gibi alanlarda kullanılacak.

Sensör, 410 MP ile 24K çözünürlük sunabiliyor. Bu da hepimizin bildiği “HD” çözünürlüğün 198 katı demek. 8K’dan ise 12 kat daha yüksek. Bu, sensörün çektiği bir fotoğrafın ayrıntılarını kaybetmeden kırpılıp yakınlaştırmaya olanak tanıyacağı anlamına geliyor.