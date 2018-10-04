30 yılı geride bırakan Capcom'un video oyunu efsanesi ve son oyunu bu yıl çıkan Mega Man'in filmi geliyor.

Oyun dünyasının efsanelerinden birisi olan Mega Man'in filmi çıkıyor. Capcom, video oyun serisinin filmini 30. yıl şerefine duyurdu. Bununla birlikte kısa bir süre içerisinde video oyun tutkunlarıyla buluşacak film animasyon türünde olmayacak.

Dünden Bugüne Mega Man Serisi

Mega Man, çıkış yeri Japonya'da 'Rockman' adıyla biliniyor.

İlk olarak 1987'de SNES'e çıkan oyun sonrasında farklı platforma 50'den fazla oyun çıktı.

Son olarak Mega Man 11 ile sevenlerinin karşısında oldu.

Oyun olumlu geri dönüşler aldı.

30. yılına özel olarak yeni bir filmle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Uzun metraj film, Henry Joost ve Ariel Schulman tarafından yönetilecek ve yalnızca Mega Man adı altında vizyona girecek. Capcom yaptığı bir basın açıklamasında filmin yalnızca oyun severlerce değil aksiyon izleyicileri tarafından da beğenilecek bir yapım olduğunu dile getirdi.