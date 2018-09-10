Captain Marvel'da Karşımıza Çıkacak Skrull'lar Kimlerdir?

Marvel'ın günümüz sinemasını çok etkilediği aşikar. 2018 yılında çıkardığı 3 filmle 4 milyar dolar gelir elde etmesi de bunu destekliyor. Bir sonraki filmleri Captain Marvel'da ise Skrull ırkı karşımıza çıkıyor.

Geçtiğimiz günlerde Captain Marvel'dan ilk fotoğraflar yayınlanmış ve Skrull ırkına daha yakından bakma şansı bulmuştuk. Marvel Sinematik Evreni hakkında çok fazla bilgiye sahip olsanız da Skrull'ın ne olduğunu sorabilirsiniz. Gelin bu şekil değiştiren uzaylı ırkını yakından inceleyelim.

Fantastik Dörtlü

Skrull ırkı, 1962 yılında Stan Lee ve Jack Kirby tarafından Fantastik Dörtlü #2'de yer alması için oluşturuldu. Bu ırk Dünya'yı istila etmeye hazırlanırken Fantastik Dörtlü'nün karşılarına çıkacaklarına inanırlar. Bu sebeple insanları taklit edip aralarında musibet oluşturması için aralarından dört ajanı Dünya'ya gönderirler.

Fantastik Dörtlü, bu 4 ajanın neler yapmaya çalıştıklarını anlayıp onları ineklere çevirirler. Mr. Fantastic (Reed Richards) ise daha sonra onları kendilerinin gerçek inek olduğuna inanmalarını sağlar. Böylece tehdit çok garip bir biçimde ortadan kalkar. Captain Marvel filminde ise böyle bir senaryoyla karşılaşacağımızı düşünmüyoruz.

Kree - Skrull Savaşı

1976 yılında Roy Thomas tarafından yazılıp Yenilmezler'in #89 ile #97 sayıları arasında gerçekleşmiş olan bu savaş, ilk Captain Marvel'ın (Mar-Vell adındaki bir Kree) Dünya'ya gelip Yenilmezler'i Kree ırkı ile Skrull ırkı arasında gerçekleşen intergalaktik bir savaşa sürüklemesini konu alır.

Skrull ırkı şekil değiştirme yeteneklerini kullanarak Dünya nüfusuna korku salarlar. Daha önceden ineğe dönüşmüş olan Skrull'lar ve İthamkar Ronan (Ronan the Accuser) bu olayda ciddi role sahipler. İlk Galaksinin Koruyucuları filminde de gördüğümüz Ronan, yeni Captain Marvel filminde de rol alacak.

Gizli İstila

2008 yılında çıkarak diğerlerine göre oldukça yeni olan bu seri, Brian Michael Bendis tarafından yazıldı ve Leinil Yu tarafından çizildi. Bu seride işlenen olaylar şu şekilde:

Skrull ırkı çok uzun zamandır Dünya'ya sızmış ve süper kahramanları birer birer kendi içlerindeki ajanlarla değiştirmişlerdi. Liderleri Kraliçe Veranke ise uzun zamandır bir Yenilmez olan Spider-Woman'ın yerini almıştı. Bazı yeni Super-Skrull'lar ise süper kahramanların ve düşmanlarının güçlerini kopyalıyor; sonunda ise Mr. Fantastic uzaylıları ortaya çıkarabilen bir cihaz geliştirince Skrull'lar yeniliyordu.

Uzun bir süredir Gizli İstila serisinin 2019 yılında çıkacak olan Captain Marvel'da işleneceği ve Yenilmezler 4 filminde de etkisini sürdüreceği konuşuluyor. Geçen hafta da Entertainment Weekly'in yanınladığı yazıda da benzer bir çıkarım yapılabiliyordu.

Talos

Filmde bu Skrull liderini Ben Mendelsohn'un oynayacağını biliyoruz; ancak filmdeki orijin hikayesi çizgi romanlardakinden biraz daha farklı olacak.

Çizgi romanlarda 1994 yılında Incredible Hulk #418'de ilk kez karşımıza çıkan Talos, süperinsan güçlerine sahipken, şekil değiştirme yeteneklerinden yoksun. Marvel Sinematik Evreni'nde karşımıza çıkan versiyon ise bunun tam tersi.