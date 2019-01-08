Captain Marvel’dan Yepyeni Bir Fragman Geldi (Video)

Marvel Sinematik Evreni’nde bir kadın karakterin başrolünde olduğu ilk film olan “Captain Marvel” filminden yeni bir fragman yayınlandı.

Pazar günü oynanan bir Ulusal Şampiyona maçında yayınlanan yeni fragman, Brie Larson’un canlandırdığı Carol Denvers’dan ve Captain Marvel filminden neler beklememiz gerektiğine dair ipuçları içeriyor. Oldukça göz alıcı olan fragmanda, daha önceki videolarda yer alan görüntüler de kullanılmasına rağmen kısa sürede net bir anlatım yapılmış.

Bu videonun amacı, Marvel evreninde uzun süredir yer almalarına rağmen çizgi roman okuru olmayanlarca pek bilinmeyen Skrull’lar hakkında bilgilendirmeyi amaçlıyor. Onun dışında bol bol ışınlar, patlamalar, dövüşler de bu videoda yer alıyor.

Captain Marvel 8 Mart 2019’da vizyona girecek.