İlk fragmanda en çok dikkat çeken detaylardan bir tanesi, Captain Marvel’in yaşlı bir kadını yumruklaması olmuştu. Bu hareketin sebebi belli oldu.

İkinci fragmanın gelmesiyle beraber, Marvel Sinematik Evreni’nin kozmik olarak genişleyeceği ortaya çıkmış oldu. İlk fragmanda durduk yere yumruk yiyen yaşlı kadının da neden yumruklandığı, bu fragman ile birlikte açığa çıkmış oldu. Aslında bir Skrull olan teyze yumruklanırken, arkadan Samuel L Jackson’un sesini duyuyoruz: “Yani, Skrullar kötü adamlar?” Bir yaşlı teyze için, hatta atletizimle uğraşmayan herhangi bir genç için fazla hızlı, çevik ve güçlü olan yaşlı kadın da Carol Danvers’e saldırıyor.

Marvel Tarihi 101: Kree-Skrull Savaşı ve Önemi

Kree - Skrull savaşı, Marvel çizgi romanlarında oldukça önemli yer tutan bir hikaye. Avengers hikayeleri arasında ikonik bir yeri olan bu hikayede, evenin iki büyük gücü olan Kree ve Skrull ırkları, yüzlerce yıldır bitmeyen savaşlarının içinde pek çok cephede karşı karşıya geliyor ve galaksileri fethediyorlar. Arada bir dünyaya da gelseler de, Avengers’e karşı galip gelmeyi başaramadılar.

70’li yıllarda yazılan ve soğuk savaş dönemini de başarıyla anlatan bu hikayede, Dünya kendini Kree - Skrull savaşının ortasında bulur. Kree bilimci Mar Vell (Captain Marvel değil, filmde muhtemelen Jude Law’ın oynadığı karakter, aslında ilk Kaptan Marvel) dünyaya geldiğinde insanlarda uzaylılara karşı paranoya başlar. Bu paranoyayı asıl tetikleyenler ise Skrull ırkıdır. Şekil değiştirebilen bu ırk, insanlarla yer değiştirerek gezegenimize sızmıştır. Bu esnada, Galaksinin Koruyucuları filminden hatırladığımız Ronan the Accuser, dünyayı ilkel çağlara döndürmeye çalışmaktadır. (Hank Pym mağara adamına dönüşmüştür). Bu girişimin amacı, dünyayı bir Skrull üssüne çevirmektir. Avengers (kalanları) bu planları bozar, Skrull’ların kaçırdığı Mar-Vell, Scarlet Witch ve Quicksilver’i kurtarır ve savaşı da bitirirler. (En azından bu versiyonunu.) Son olarak da dünyada kalan Skrull ajanlarını ortaya çıkarırlar.

Daha sonra tekrar tekrar karşımıza çıkan bu iki ırk, başka önemli hikayelerde de karşımıza çıkarlar. Hatta bu olay ve sonrasında Marvel Kozmik Evreni’nin genişlemesi, Marvel’in Phase 4 filmlerinin temelini oluşturabilir.

Fragman’da Başka Neler Var?

Filmde isminin Goose olabileceği söylense de, Nick Fury’nin sevdiği kedinin adı çizgi romanlarda Chewie. Star Wars’ın ikonik karakterlerinden Goose ismi de muhtemelen Top Gun filminden geliyor. Chewbacca’dan esinlenerek kedisine bu ismi veren Danvers’in kedisi aslında kedi değil, uzaylı.

Korath bu filmde Kree ordusunda yer alacak gibi duruyor. Muhtemelen Ronan da daha sürülmemiş olacak. Carol Danvers'i en popüler kostümleriyle görüyoruz, Mohawk hali de buna dahil.