Captain Marvel’in İlk Fragmanında Gördüğümüz 10 Sürpriz

Bu yazının devamı, Marvel Sinematik Evreni’nde Avengers: Infitiy War filmine kadar gelmeyenler için büyük tat kaçırır. Bekleye bekleye bir hal olduğumuz Captain Marvel’in ilk bakışta bir şeye benzemeyen, tekrar tekrar izleyince farkına varacağınız muhteşem sürprizleriyle karşınızdayız.

Avengers: Infinity War sonunda herkesin kilitlenip kaldığı Captain Marvel sahnesini unutmak mümkün değil. Orijinal Avengers dışında, ekip üyelerinden herkesin öldüğü filmde son çare o güne kadar hiç görmediğimiz Captain Marvel olmuştu. Zaten Infinity War öncesinde de Marvel’in bir solo film için çalıştığını biliyorduk.

Beklenen gün geldi, Captain Marvel fragmanı sonunda yayınlandı. Fragman, ilk bakışta beklentileri karşılamıyor gibi dursa da sonradan fark edilecek pek çok detaya sahipti.

Gelin fragmanı tekrar hatırladıktan sonra, içerisindeki sürprizleri geçelim:

Herkesin tartıştığı konu Carol Danvers (Captain Marvel), neden bir yaşlı kadına yumruk attı?

İki uzaylı ırkı tanımlayan iki kelime Kree ve Skrull, hatta özellikle Skrull. Devamı aşağıdaki içerikte.

2. Skrull'lardan bahsetmişken, bu da Skrull’ların orijinal görünümleri:

Bir tatil havasındaymış gibi görünseler de onlar Marvel Sinematik Evreni’nin en azılı düşmanları.

3. İki gözlü, saçı olan bir Nick Furry ve genç Phil Coulson:

4. Peki Ronan the Accuser’ı tanıdınız mı?

Galaksinin Koruyucuları’nı hatırlayanlar el kaldırsın:

Kendisi dost ırk Kree’lerden koparak kendisini Thanos’a adayan bir kötü karakter. Bu filmde onun da dönüşümüne şahit olacağız.

4. Carol'un hatırlamadığı geçmişinden bir kesitte, onun orijinal takımı Starforce’un üyeleri Minn-Erva ve Att-Lass’ı görüyoruz:

5. Bu arada asıl kaptan filmde göreceğimiz, Avengers’a yardıma gelecek Carol değil. Asıl kaptan Mar-Vell olarak bilinen ve bir Kree olan bu arkadaş:

Çizgi Roman dünyasına hoş geldin Jude Love. Orijinal Captain Marvel olan Mar-Vell’in filmde nasıl bir rol üstleneceğini bilmiyoruz, ısrarla açıklamıyorlar. Sadece onun Carol’un mentorluğunu üstlendiğini söyleyebiliriz.

6. Nick Fury bu sahneden önce gözünü kaybediyor:

Bu da bize sonradan neden göz bandı taktığına, daha doğrusu o gözünü nasıl kaybetiğini göreceğimize dair bir işaret. Nick Fury, elinde gözüne koyduğu buz torbasıyla solda. Biraz geçmişe gidelim ve Captain America: Winter Soldier filmini hatırlayalım. Fury, Kaptan’a “Yanlışlıkla birine güvendiğim zaman gözümü kaybetmiştim” diyordu. Peki o kim? Bilmiyoruz.

7. Anlaşılan, Infinity War sonundaki çağrı cihazı, daha önce de Captain Marvel ve Nick Fury arasındaki iletişimi kuruyordu:

8. Captain Marvel çizgi romanlarındaki ikonik mohawk tarzı, filmde de yer alacak:

9. Bu patlama sahnesinde Carol’un Kree’lerin güçlerine kavuştuğu anı gösteriyor olabilir. Sonrasında kendisini yeni Captain Marvel olarak tanıyacağız:

10. Captain Marvel, ilk Captain America filmine epeyce benzetilen sahnelere sahip. Hoş bir dokunuş olmuş doğrusu, ancak diğer kaptana veda edeceğimizin bir göstergesi de olabilir:

Bonus: Posterdeki kedinin gizemini kimse çözemedi. Sadece sol alt köşeye bakın:

Bonus 2: Fragmandakiler dahil filmin müziklerinden Türk besteci Pınar Toprak sorumlu: