Captain Marvel Filminin Yeni Fragmanı Yayınlandı

Marvel hayranlarının merakla beklediği Captain Marvel filminin ikinci fragmanı yayınlandı.

Son dönemde Marvel filmleri oldukça çok konuşuluyor. Bir türlü üstündeki sır perdesi kalkmayan Avengers IV için pek çok söylenti ortalıkta dolaşıyor olsa da o filmden önce gösterime girecek bir başka film var, o da Captain Marvel. İşte o filmin yeni fragmanı bu sabaha karşı yayınlandı.

İlk fragmanda hikayenin genel hatları gösterilmiş, bazı özel güçlere sahip olan Carol Danvers’ın hikayesi kısaca özetlenmişti. Bu fragmanda ise güçlerine nasıl kavuştuğu, anılarının kayması gibi sorunları, sahip olduğu güç biraz daha detaylı olarak gösterilmiş.

Marvel Stüdyolarının yöneticisi Kevin Feige’in de belirttiği gibi Captain Marvel, Thanos ile olan mücadelede üstünlüğü kahramanlara geçirebilecek kadar güçlü bir karakter. Hatta Marvel’e göre serideki en güçlü karakter de Captain Marvel olacak.

1990’larda geçecek olan hikaye, hem Carol Danvers’ın orijin hikayesini hem de Marvel Sinematik Evreni’nin bilinmeyen bir dönemini anlatacak. Filmde Kree-Skrull savaşına da yer verilecek.

Captain Marvel filmi, başrolde Brie Larson (Carol Danvers/Captain Marvel) ve Samuel L. Jackson (Nick Fury) ile 8 Mart 2019’da gösterime girecek. Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Ben Mendelsohn, Djimon Hounsou (Korath), Lee Pace (Ronan), Lashana Lynch, Gemma Chan (Minn-Erva), Algenis Perez Soto, Rune Temte, McKenna Grace, Kenneth Mitchell (Joseph Danvers) da bulunuyor. Ayrıca Clark Gregg Phil Coulson rolüyle, Jude Law da Mar-Vell rolüyle karşımızda olacak.