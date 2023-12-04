Casper Excalibur G870 yenilendi. Artık yapay zekâ destekli NVIDIA GeForce RTX 4050 ve 4060 GPU'lardan güç alan oyuncu dizüstü bilgisayarı, performanstan ödün vermeyecek gibi görünüyor.

Türkiye'nin yerli teknoloji şirketi Casper, oyuncular için tasarladığı üst düzey modellerden biri olan Excalibur G870'i yeniledi. Dizüstü bilgisayar, artık piyasadaki en güçlü oyuncu bilgisayarlarından bir tanesi hâline geldi. Gelin hep birlikte yenilenen Casper Excalibur G870'e yakından bakalım.

15.6 inç büyüklüğünde FHD ekranla donatılan Excalibur G870'in 144 Hz IPS LED ekranı, 24 milimetrelik oldukça ince bir kasaya sahip. Metal yapıdaki kasa, 3 adet USB Type-A 3.1 ve 1 adet USB Type-C'ye ek olarak ethernet ve HDMI portlarına da ev sahipliği yapıyor. 2,5 kilogram ağırlık değeri ile mobiliteyi üst düzeye taşıyan dizüstü bilgisayar, aydınlatmalı klavye ve CNC kesim detayları ile de dikkatleri üzerine toplamayı başarıyor.

Karşınızda Excalibur G870

Intel'in 12. nesil i5 ve i7 işlemcilerinden güç alan dizüstü bilgisayar, en çok da GPU performansı ile mest edecek gibi duruyor. Zira Excalibur G870'te NVIDIA'nın yapay zekâ ile de desteklenen GeForce RTX 4050 ve GeForce RTX 4060 GPU'ları bulunuyor. DLSS 3.5 desteği ile üst düzey grafik performansı vadeden dizüstü bilgisayar, oyunseverleri mest etmeyi başaracak gibi görünüyor.

64 GB'ye kadar DDR4 RAM ve 2 TB'ye kadar M.2 SSD ile satın alınabilen dizüstü bilgisayar, Intel Wi-Fi 6 AX201 desteği de sunuyor. Bununla birlikte; Dolby Dijital ses teknolojisi ve 720p webcam gibi özellikler de Casper'ın yenilediği oyuncu dizüstü bilgisayarında karşımıza çıkıyor. Bir dipnot olarak, RAM ve depolama alanı gibi özellikleri kendi tercihlerinize göre değiştirebileceğinizi belirtelim.

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