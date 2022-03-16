Casper, oyuncular için geliştirdiği yeni dizüstü bilgisayarı Excalibur G911'i tanıttı. Intel Core i9-12900HK işlemci ile NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti GPU'yu bünyesinde barındıran dizüstü bilgisayar, oyun tutkunlarını da profesyonelleri de mest edecek gibi görünüyor.

Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketlerinden Casper'ın oyun markası Excalibur, en üst düzey özelliklerle donattığı yeni oyuncu dizüstü bilgisayarı G911'i piyasaya sürdü. Tasarımı ile standart olsa da kasasının içindeki yüksek güçle herkesi kendine hayran bırakacak dizüstü bilgisayar, oyunculara ve yüksek güç gerektiren uygulamaları kullanan profesyonellerin favorilerinden olacak gibi görünüyor.

Excalibur G911, 12. Nesil Intel Core i9-12900HK işlemciden güç alıyor. Bu işlemci, NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti GPU ile kombine edilmiş durumda. Casper'a göre bu ikili, Türkiye'de ilk kez kullanıldı ve benzeri de bulunmuyor. 64 GB'ye kadar DDR5 RAM ile desteklenebilen Casper Excalibur G911, performans açısından asla pişman etmeyecek gibi duruyor. Peki bu oyuncu dizüstü bilgisayarının tasarımı nasıl?

Karşınızda Casper Excalibur G911

16 inç büyüklüğünde bir ekranla gelen Casper Excalibur G911, 500 nit parlaklık değeri ve 165 Hz tazeleme oranı ile dikkat çekiyor. Bu oyuncu dizüstü bilgisayarının ekran çözünürlüğü ise QHD olarak açıklandı. sRGB renk uzayının yüzde 100'ünü kapsayan Excalibur G911, oyunlara ek olarak film izlerken ya da grafik tasarımlar üzerinde çalışırken de benzersiz bir deneyim sunacak gibi görünüyor. Bu dizüstü bilgisayarın 2,5 kilogram ağırlığında olduğunu ve 27 mm kalınlık değeri ile tanıtıldığını da belirtelim.

Dolby Digital ses, Thunderbolt 4 ve Intel KILLER AX1675 wi-fi gibi yeni nesil özelliklerle donatılan Casper Excalibur G911, ömür boyu yüksek performans garantisi sunuyor. Yani şirket, bu yüksek güce de bu gücü soğutmak için kullandığı özel akıllı termal fanlarla oyuncu dizüstü bilgisayarına tam anlamıyla güveniyor gibi görünüyor.