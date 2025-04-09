Bazı Android uygulamalarının casus yazılım içerdiği ve kullanıcıların kişisel verilerini izlediği güvenlik raporlarıyla ortaya kondu.

İngiltere, ABD ve Almanya’nın da aralarında olduğu altı ülke, bazı Android uygulamalarının aslında casus yazılım taşıdığını duyurdu. Dışarıdan bakıldığında gayet normal görünen bu uygulamalar, arka planda kullanıcıların verilerini gizlice takip ediyormuş.

Yayımlanan güvenlik raporlarına göre BadBazaar ve Moonshine adlı iki casus yazılım, popüler uygulama gibi davranarak Android telefonlara gizlice sızmış. Bu uygulamalar bir kez yüklendiğinde telefonun kamerasına, mikrofonuna, mesajlara, fotoğraflara ve hatta konum bilgilerine kadar her şeye erişebiliyor.

100’den fazla sahte uygulama tespit edildi

Güvenlik yetkilileri, söz konusu yazılımların özellikle Uygur, Tibetli ve Tayvanlı bireyler ile bazı sivil toplum kuruluşlarını hedef aldığını bildirdi. Raporlarda, bu yazılımların Signal, Telegram ve WhatsApp gibi uygulamaların sahte sürümleriyle; Müslüman ve Budist dua uygulamaları, Adobe Acrobat PDF okuyucusunun taklitleri ve çeşitli yardımcı araç uygulamaları şeklinde dağıtıldığı, toplamda 100’den fazla Android uygulamasının tespit edildiği belirtildi. Listelenen uygulamaların sayısı 100’ü aşarken, iOS tarafında ise 2021 yılında App Store’da yer almış TibetOne isimli tek bir uygulamaya dikkat çekildi.

Ulusal Siber Güvenlik Merkezi, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Bu uygulamalar, Çin devleti tarafından istikrara tehdit olarak görülen konularla bağlantılı kişileri, uluslararası düzeyde hedef almak amacıyla özel olarak geliştirilmiştir. Bazı uygulamalar doğrudan hedef kişilere hitap edecek şekilde tasarlanmış, bazıları ise popüler uygulamaları taklit etmiştir.”

Casus yazılım içeren bu uygulamaların, Çin’in devlet politikalarına karşı faaliyetlerde bulunan kişi ve grupları izlemeye yönelik geliştirildiği ifade edildi. Yetkililer, kullanıcıları uygulama yüklemeden önce dikkatli olmaları konusunda uyardı.