Komik hatta korkunç bulunan görsel efektleri yüzünden eleştiri yağmuruna tutulan film Cats'in yapım ekibi, başarısızlık nedenleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Reddit'te paylaşılan açıklamalarda filmin yönetmeni Tom Hooper suçlu bulundu.

Gişedeki başarısızlığı ve aldığı olumsuz yorumlara bakarsak Cats’in Universal için bir hayal kırıklığı olduğunu söylemek pek de haksız bir yargı olmaz. Bu ayın ortalarında vizyona giren film, özellikle korkunç derecede kötü görsel efektleri nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu.

Oyuncu kadrosunda Judi Dench, Idris Elba, Talyor Swift, Ian McKellen gibi isimlerin yer aldığı film, görsel efektlerde yaşanan aksamalar nedeniyle aceleyle vizyona girdi. Filmin düzenlenip 2020 yılında tekrar yayınlanması üzerine karar alındıktan sonra filmin görsel efekt ekibiyle yapım sırasında nelerin ters gittiği konuşuldu.

Filmin başarısızlığı yönetmene yıkıldı:

Bir Reddit gönderisi altında açıklananlara göre filmin yönetmeni Tom Hooper, fragman yayınlandıktan sonra MPC efekt ekibini işe alarak filmi bitirmelerini istedi ve filmin asıl görsel efekt ekibini kovdu. Bu sırada yapımın %90’ı henüz tamamlanmamıştı. Yönetmenin acele istekleri yüzünden rotoskop (oyuncular tarafından yapılan hareketlerin bilgisayarda animasyon hâline getirilmesi) ve boyutlandırma gibi konularda sorunlar yaşandı.

MPC ve Mill Film şirketlerinden olan görsel efekt ekiplerinden istenen tutarsız ve gerçekçi olmayan görevler, filmin detaylarını adeta altüst etti. Görevlerin imkânsız zaman aralıklarında tamamlanmasını görsel efekt ekibinden beklediğini söylenen yönetmen, filmin aceleye getirilmesine neden oldu.

'Yapmamız gerekeni yaptık'

Reddit’te bir kullanıcı, konuyla ilgili genel bir açıklamada bulunarak özet geçti. Kullanıcı, platformdaki açıklamalarında “Yapımda ne istediklerine dair kesinlikle bir fikir sağlamayan ve sadece ne istemediklerini söyleyen müşteri yüzünden film, ekipteki herkes için bir baş ağrısı hâline geldi. Biz yapabileceğimizi yaptık” ifadelerini kullanarak filmin yönetmeni Tom Hooper’ı suçladı.

Hüsrana sebep olan film Cats, düzenlenip 2020 yılının başlarında tekrar vizyona girmesinin ardından hakkındaki olumsuz görüşleri bertaraf edebilecek mi yoksa beklettiğine değmeyecek zayıf bir yapımla mı karşımıza çıkacak, bunu ilerleyen günlerde göreceğiz.