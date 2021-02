CD PROJEKT RED, bir bilgisayar korsanının saldırısına maruz kaldı. Şirket tarafından yapılan açıklamalarda, saldırıyı gerçekleştiren bilgisayar korsanının bıraktığı bir not da kamuoyu ile paylaşıldı. Bilgisayar korsanı fidye isterken, CD PROJEKT RED bu duruma sıcak bakmıyor.

Geçtiğimiz yılların en çok konuşulan oyun geliştiricilerinden bir tanesi olan CD PROJEKT RED, Cyberpunk 2077'yi piyasaya sürmesiyle hedef tahtasının tam ortasına yerleştirildi. Oyuncuların beklentilerini bir türlü karşılayamayan şirket, ne yaptıysa da kendisini affettiremedi. Cyberpunk 2077'yi adam edebilmek için elinden geleni yapmaya şirket, bu kez de bir bilgisayar korsanının saldırısına uğradı.

CD PROJEKT RED'in Twitter hesabından yapılan açıklamalara göre bilgisayar korsanı, şirketin yerel ağına sızmayı başardı. Bu durum, bazı şirket verilerinin sızdırılmasına yol açtı. Şirket tarafından yapılan açıklamalarda, çalınan verilerin kullanıcı bilgilerini içermediği belirtildi. Yani bu saldırı, doğrudan CD PROJEKT RED'e yönelikti.

Bilgisayar korsanı, şirkete ait hassas bilgileri ele geçirdiğini iddia ediyor

Şirketin verilerini ele geçiren ve bazı verileri de şifreleyen bilgisayar korsanı, şirketin yerel ağını terk etmeden önce bir not bıraktı. Bu notta hangi verilere ulaştığından bahseden hacker, Cyberpunk 2077, The Witcher 3: The Wild Hunt, Gwent: The Witcher Card Game ile The Witcher 3'ün yayınlanmamış bir sürümünün tüm kaynak kodlarını ele geçirdiğini iddia ediyor.

Bilgisayar korsanının iddialarına göre ele geçirilen bilgiler bunlarla sınırlı değil. Bu bağlamda şirketin yönetim ve mali belgeleri ile yatırımcı ilişkilerine ilişkin belgeler, hukuki belgeler, insan kaynakları birimine ait belgelerin de ele geçirildiği ifade ediliyor. Bilgisayar korsanı, elindeki bilgilerin çok daha fazla olduğunu söylüyor olsa da bunların neler olduğunu bilmek, pek de mümkün değil.

Bilgisayar korsanı, CD PROJEKT RED'e 48 saat süre verdi

Bilgisayar korsanının notuna baktığımızda, şirketi açık açık tehdit ettiğini görüyoruz. CD PROJEKT RED'e anlaşmak yapmak için 48 saat süre tanıyan bilgisayar korsanı, bu süre sonunda pazarlık için masaya oturulmadığı takdirde harekete geçeceğini beyan ediyor. Eğer anlaşmaya varılamaz ise CD PROJEKT RED'e ait belgeler, kamuoyu ile paylaşılacakmış.

CD PROJEKT RED'in Twitter'dan yaptığı açıklamaya baktığımızda ise bilgisayar korsanı ile görüşülmeyeceğinin ifade edildiğini görüyoruz. Şirket, sonucu ne olursa olsun fidye verilmeyeceğini açıkça söylüyor. Yaşanan olayın nereye varacağını ise önümüzdeki saatlerde göreceğiz gibi görünüyor.