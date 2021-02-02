Cyberpunk 2077'de Güvenlik Açığı Bulundu

Cyberpunk 2077'nin geliştiricisi CD PROJEKT RED, PC platformunda uzaktan kod çalıştırmanın önünü açan güvenlik açığının bulunduğunu kabul etti. Şirket, oyuncuları modlar ve özel kayıt dosyaları hakkında uyardı.

CD PROJEKT RED'in uzun zamandır beklediğimiz oyunu Cyberpunk 2077, maalesef oyun dünyasının beklentilerini karşılamaktan çok uzak kalmıştı. Fakat oyun, sahip olduğu mod desteği ve mod araçları sayesinde halen oynanmaya devam ediyor. Bugünse PC platformunda Cyberpunk 2077 modlarını kullanmak isteyen oyunculara CD PROJEKT RED'den önemli bir uyarı geldi.

Geliştirici şirket, Twitter'dan paylaştığı Tweet'te internetten indirdiğimiz modların şu anda güvenliğimiz açısından tehlikeli olabileceğine dair bir uyarı paylaştı. Buna göre oyunda keşfedilen bir güvenlik açığı, bazı kişiler tarafından modlar aracılığıyla kötü niyetli olarak kullanılabilir durumda. Şirketin paylaştığı Tweet'in tamamı şu şekildeydi:

PC'lerde uzaktan kod çalıştırılabiliyor:

"PC'de Cyberpunk 2077 modlarını / özel kayıtlarını kullanmak istiyorsanız dikkatli olun. Harici DLL dosyalarında PC'lerde kod çalıştırmak için kullanılabilecek bir güvenlik açığı hakkında bilgilendirildik. Sorun EN KISA SÜREDE çözülecek. Şimdilik lütfen bilinmeyen kaynaklardan gelen dosyaları kullanmaktan kaçının."

CD PROJEKT RED'in bahsettiği sorun, bu hafta sonu Red Tools mod ekibi üyesi PixelRickyRick ve Reddit kullanıcısı Romulus_Is_Here tarafından dile getirilmişti. Güvenlik açığının oyunun yalnızca PC sürümüyle sınırlı olduğu düşünülse de PixelRickyRick, PlayStation 4 sürümünün de güvenlik açığına sahip olduğunu açıklamıştı.

Oyunda bulunan güvenlik açığı içinse Cyberpunk 2077'nin en çok kullanılan modlarından birisi tarafından bir çare bulundu. Oyunun performansını artıran ve oyundaki hataları gideren Cyber Engine Tweaks modu, son sürümünde güvenlik açığını gideren bir yeniliğe yer verdi. Modu indirmek isterseniz bu bağlantıya tıklayarak mod sayfasına ulaşabilirsiniz.