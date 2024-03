The Witcher'ın yeni oyunu hakkında endişeler ortalıkta dolaşırken şirket CEO'su, taze bir deneyim yaşayacağımızın garantisini verdi.

CD Projekt Red ya da kısaca CDPR, The Witcher serisi ve Cyberpunk 2077 gibi oyunlarla tanınan, Polonya merkezli bir video oyunu geliştiricisi ve yayımcısı. Şirket, 1994 yılında kurulduğunda sadece korsan oyun satışı yapan bir oyun dağıtımcısıydı. Ancak zamanla kendi oyunlarını yapmaya başladı ve dünya çapında büyük bir başarı elde etti.

Özellikle de The Witcher serisine parantez açmak gerek. Zira her bir oyunuyla öyle ya da böyle oyuncuları kendine bağlayan seri, en son üçüncü oyunun yeni nesle uyarlanmasıyla topluluğunu tekrar canlandırmıştı. Bir sonraki oyun için de heyecan doruktayken CDPR, beklentileri artıran bir açıklama yaptı.

CEO’lardan Michał Nowakowski, yeni The Witcher oyunundan ne beklememiz gerektiğini söyledi.

Bir konferansın ardından hissedarların sorularını yanıtlayan co-CEO Nowakowski, yeni The Witcher oyununu ne zaman beklememiz gerektiğine yönelik sorular aldı. Fakat kendisi, çıkış tarihi de pazarlamanın bir parçası olduğu için bu aşamada tarih vermenin doğru olmayacağını söyledi.

Fakat yeni oyundan ne beklememiz, daha doğrusu ne beklemememiz gerektiğini belirtti. Nowakowski’nin söylediğine göre yeni The Witcher oyunu, The Witcher 3’ün makyajlanıp önümüze sunulmuş hâli olmayacak. Her ne kadar yeni oyun, önceki oyunların üzerine inşa edilse de önceki oyunlarda görülmemiş yeni oynanış elementlerini ve mekanikleri içinde barındıracak. En azından CEO Nowakowski, bunun garantisini veriyor.

Bu da CDPR’ın, oyun dünyasını pençesine almış “Ne tutarsa ondan devam.” anlayışından uzak olduğunu gösteriyor. Yeni The Witcher oyununun 2024’ün ikinci yarısında tam geliştirme aşamasına gireceği biliniyor. Sizin oyundan beklentiniz neler?