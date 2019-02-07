Türkiye’den yetişmiş en önemli bilim insanlarından olan jeolog Prof. Dr. Celal Şengör, popüler bilimin öncülerinden astronom Carl Sagan hakkında açıklamalarda bulundu. Bilimin Ucunda isimli YouTube kanalına konuk olan Şengör, Sagan için “Onu tanıdım, sahtekarın biriydi” dedi.

Eğer bugün astronominin ve diğer uzaya yönelik araştırmaların popülerse, bunda Carl Sagan’ın payı büyüktür. 1980 yılında yayınlanan ilk Cosmos belgeselinde sunucu olarak gördüğümüz Sagan, hayatını bilime adayanlardan, insanların bilimi sevmesi için çalışanlardan birisiydi.

Dünya dışı yaşam araştırmalarında en önemli bilisel çalışmalardan birkaçına imza atan Sagan, aynı zamanda bir astrobiyologdu. Yaptığı disiplinlerarası çalışmalarla, bu arayışa yön veren isimlerden oldu. Stephen Hawking gibi Sagan da insanlara bilimi basit şekilde açıklamanın yollarını biliyordu. Güneş’in ve Güneş Sistemi’ndeki gezegenlerin de geçmişlerini araştıran Sagan, en çok Soluk Mavi Nokta kitabıyla tanındı.

Türkiye’den yetişip, adını dünya bilim camiasına yazdıran sayılı bilim insanlarından olan Celal Şengör, kendi alanında son derece başarılı bir isim. Şengör, bir jeoloji mühendisi olarak başladığı kariyerine akademisyen ve araştırmacı kimliğiyle devam etti. Avrupa ve ABD’den pek çok madalya alarak gururlandıran Şengör, Kimmer Kıtası isminde bir kıta keşfi de gerçekleştirdi. Bilimsel yazınları, jeoloji alanında dünyanın en nitelikli kaynakları arasına girdi.

Geçtiğimiz günlerde YouTube kanalı Bilimin Ucunda’nın bir videosuna konuk olan Celal Şengör, kıtaların çarpışmasıyla ilgili açıklamarda bulundu. Sıcak bir sohbet havasında ilerleyen videoda konu ünlü astronom Carl Sagan’a kadar geldi.

Carl Sagan’la tanıştığını söyleyen Celal Şengör, sonrasında açtı ağzını yumdu gözünü:

(İlgili açıklamayı dinlemek için videoyu 14:38'e ilerletebilirsiniz)

Celal Şengör'ün popüler bilim insanları veya iş insanları ile ilgili yaptığı gündem yaratan açıklamalara bir tanesi daha eklenmiş oldu. Şengör, daha önce Elon Musk'ı hiç duymadığını da belirtmişti. Kendisinin açıklamarı hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz.