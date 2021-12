Artık ringde insanların değil de robotların dövüştüğü bir gelecek öngören Real Steel, Türkçesi ile Çelik Yumruklar filmi aksiyon ve bilim kurgu temalarını başarılı bir şekilde işlemişti. Çelik Yumruklar filmini sevdiyseniz en az onun kadar keyifli izleyebileceğiniz bazı filmleri listeledik.

Yönetmen koltuğunda Shawn Levy’nin olduğu 2011 yapımı Çelik Yumruklar filminin başrolünde Hugh Jackman’ı izlemiştik. Film, 1956 yılında Richard Mathenson tarafından kaleme alınan Steel isimli kısa hikayeden sinemaya uyarlandı. Hikaye, ringde insanlar yerine robotların dövüştüğü bir gelecek öngörüyor. Hikaye 1974 yılında geçse de Çelik Yumruklar filmi 2020 yılından geçmekteydi.

Çelik Yumruklar filmi böyle sıra dışı bir konuya sahip olmasının yanı sıra aksiyon, bilim kurgu ve aile temalarını başarıyla işleyen bir film olmasıyla da öne çıkıyor. Bu garip gelecekte geçen sıcak baba - oğul öyküsü ise filmi herkese hitap eden bir konuma koyuyor. Eğer Çelik Yumruklar filmini sevdiyseniz en az onun kadar keyifle izleyebileceğiniz bazı filmleri listeledik ve kısaca filmlerin hikayelerinden bahsettik.

Çelik Yumruklar benzeri 10 film:

Million Dollar Baby

Over The Top

The Iron Giant

Night At The Museum

Rocky

Creed

Big Hero 6

The Fighter

I, Robot

Southpaw

Genç bir kadın boksörün profesyonel olma çabası: Million Dollar Baby

Yıl: 2004

Yönetmen: Clint Eastwood

Oyuncular: Hilary Swank, Clint Eastwood, Morgan Freeman

IMDb: 8.1

Genç yaşta spor dünyasına adım atan genç bir kadın boksörün profesyonel olma çabalarının anlatıldığı filmin yönetmeni ve ana karakterlerinden biri olarak usta oyuncu Clint Eastwood’u görüyoruz. Filmin her sahnesinde buram buram hissedilen boks tutkusu ve spor hırsı ile film boyunca gördüğümüz boksör ve antrenörü arasındaki baba - kız ilişkisine yakın bir duygusallık izleyenlere keyifli dakikalar yaşatıyor.

Bilek güreşi şampiyonasına katılan bir tır şoförü: Over The Top

Yıl: 1987

Yönetmen: Menahem Golan

Oyuncular: Sylvester Stallone, Robert Loggia, Susan Blakely

IMDb: 5.8

1980’li yılların değeri bilinmemiş filmlerinden biri olarak kabul edilen Over The Top, bir kamyon şoförünün eşini kaybettikten sonra oğluyla yalnız kalmasıyla başlıyor. Bir şekilde oğlunu geçindirmeye çalışan baba, büyük bir karar alarak Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası’na katılmaya karar veriyor. Baba karakterine Sylvester Stallone hayat veriyor olsa da karşısındaki rakipler de en az onun kadar güçlü.

Dev uzaylı robot dost: The Iron Giant

Yıl: 1999

Yönetmen: Brad Bird

IMDb: 8.0

Dünyamıza bir uzaylı gelmiştir. Bu uzaylı büyük kafalı ve yeşil değil, Transformers filmlerindeki gibi bir robottur. Hükümet tarafından tehlike olarak görülen bu robot, küçük bir çocuk tarafından bir dost olarak görülür. Bu noktada işler hem daha heyecanlı hem de sevgi dolu olmaya başlar çünkü ikilimiz arasındaki arkadaşlık bağı giderek artmakta ve peşlerindeki tehlike giderek yaklaşmaktadır.

Bir müzede en fazla ne olabilir?: Night At The Museum

Yıl: 2006

Yönetmen: Shawn Levy

Oyuncular: Ben Stiller, Carla Gugino, Ricky Gervais

IMDb: 6.4

Çelik Yumruklar ile Night At The Museum filmi arasındaki benzerlik, her iki filmde de oğlu için her şeyi yapmaya hazır bir baba olması. Night At The Museum, ABD Doğa Tarihi Müzesi’nde işe giren bir gece bekçisini anlatıyor. Bir müzede gece vakti en fazla ne olabilir diye düşünüyorsanız emin olun, müzede her şeyin bir anda canlanmasından daha fazlası olamaz.

Kült film serisi: Rocky

Yıl: 1976

Yönetmen: John G. Avildsen

Oyuncular: Sylvester Stallone, Talia Shire, Burt Young

IMDb: 8.1

Rocky, uzun yıllar başarılı bir performans sergileyen beş filmlik bir seri. Sylvester Stallone’nin bir oyuncu olarak yıldızının parladığı film, aynı zamanda Rocky Balboa karakterini de sinema dünyasına kazandırmıştır. Kendi ve insanların ona olan saygısını kazanmaya çalışan genç bir boksörün şampiyonluğa giden yoldaki hikayesinin anlatıldığı Rocky filmi, spor filmleri arasında da gerçek bir külttür.

Rocky serisinin devamı niteliğinde: Creed

Yıl: 2015

Yönetmen: Ryan Coogler

Oyuncular: Michael B. Jordan, Sylvester Stallone, Tessa Thompson

IMDb: 7.6

Rocky serisinin devamı olarak da nitelendirebileceğimiz Creed filminde Rocky Balboa tekrar ringlere dönüyor ancak bu kez bir antrenör olarak karşımıza çıkıyor. Üstelik antrenörlüğünü yaptığı boksör ise eski güçlü rakiplerinden Apollo Creed’in oğlu Adonis Creed. Film boyunca başarısızlıklarla mücadele eden boksörümüzün filmin sonunda yeni bir Rocky’e dönüştüğünü görüyoruz.

Şüpheli bir ölüm, her şey değiştirir: Big Hero 6

Yıl: 2014

Yönetmen: Don Hall, Chris Williams

IMDb: 7.8

Big Hero 6 filmi, 14 yaşında robot dahisi Hiro ve kardeşi Tadashi’nin hikayesini anlatıyor. Hira yasadışı robot dövüşlerine katılmak isterken kardeşi ise robotların insanlığın yararına olması gerektiğine inanıyor. Bir kaza sonucu Tadashi öldükten sonra Hiro onun yaptığı bir robotu kontrol etmeye ve aslında bu ölümün bir kaza olamayacağından şüphelenmeye başlıyor.

Gerçek hayat hikayesinden uyarlandı: The Fighter

Yıl: 2010

Yönetmen: David O. Russell

Oyuncular: Mark Wahlberg, Christian Bale, Amy Adams

IMDb: 7.8

Profesyonel boksör Micky Ward ve onun üvey kardeşi Dicky Eklund’un gerçek hayat hikayelerinin anlatıldığı biyografik The Fighter filminde, hayatı boyunca abisinin gölgesinde kalan acemi bir boksörün hikayesini izliyoruz. Film boyunca hem boks dünyasının perde arkasını görüyor hem de iki kardeş arasındaki ilişkiye tanık oluyoruz.

Robotlar asla masum değildir: I, Robot

Yıl: 2004

Yönetmen: Alex Proyas

Oyuncular: Will Smith, Bridget Moynahan, Bruce Greenwood

IMDb: 7.1

Usta bilim kurgu yazarı Isaac Asimov tarafından kaleme alınan aynı adlı kısa öykünün sinema uyarlaması olan I, Robot, şüphesiz bilim kurgu dünyasının en önemli eserlerinden biridir. Robotların insanlara hizmet etmeye başladığı bir gelecek öngören filmde, Dedektif Del Spooner bu duruma inanmaz ve şüphelendiği tüm olayların peşinden giderek robotların gerçek yüzünü açığa çıkarmaya çalışır.

Eski şampiyon ringlere dönebilir mi?: Southpaw

Yıl: 2015

Yönetmen: Antoine Fuqua

Oyuncular: Jake Gyllenhaal, Rachel McAdams, Oona Laurence

IMDb: 7.4

Billy, şampiyonlukları da olan profesyonel bir boksördür. Eşi öldürüldüğünde ise hayatı tepetaklak olur ve kızının velayetini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalır. Yapabileceği tek şey boksa geri dönmek ve yeniden şampiyon olmaktır. Ancak zamanında sorunlar yaşadığı insanlarla yeniden bir araya gelmek hiç de düşündüğü kadar kolay olmayacaktır.

Ringde insanlar yerine robotların dövüştüğü bir gelecek öngören Çelik Yumruklar filmini sevenler için benzer filmlerden oluşan bir liste hazırladık ve kısaca filmlerin hikayelerinden bahsettik. Listede olmayan film önerilerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.