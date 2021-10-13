Cem Yılmaz İmzalı NFT'ler İçin Ödenen Toplam Para Belli Oldu

Cem Yılmaz'ın geçtiğimiz günlerde açık artırmaya sunduğu NFT'ler, sahiplerini bulmaya başladı. Şu ana kadar 3 NFT'si satılan komedyen, bu satışlardan 190 bin TL civarında para kazandı. Yılmaz, NFT'lerini satın alanlara özel olarak teşekkür etti.

Son günlerde sizlerle paylaştığımız içeriklerimizde, ünlü komedyen Cem Yılmaz'a yer veriyoruz. Bunun nedeni, Cem Yılmaz'ın NFT işine girmiş olmasıydı. Şimdi, bu olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Cem Yılmaz'ın satışa çıkarılan NFT'leri yeni sahiplerini bulmaya başladı. Yılmaz, bu işten çok iyi para kazanacak gibi görünüyor.

NFT'lerini satmak için OpenSea isimli bir platformu kullanan Cem Yılmaz, burada önce bazı kadın çizimleri, sonra da kendi avatarlarının bir koleksiyonu açık artırmaya çıkarmıştı. Bunlardan üç tanesi, açık artırmalar sonucunda yeni sahiplerini buldu. Komedyenin NFT'lerini, Whisky Bath kullanıcı adına sahip anonim bir kişi ile Rıza Selçuk Saydam ve Okan Uckun isimli şahıslar satın aldı.

Satışların toplam bedeli 160 bin TL'yi aştı

Bir kadının resmedildiği "000001KIZ" isimli NFT, Yılmaz'ın eserleri arasındaki en değerli parça oldu. Zira bu NFT, Whisky Bath isimli kullanıcı tarafından tam 5 Ethereum'a, yani yaklaşık olarak 157 bin TL'ye satın alındı. Cem Yılmaz'ın avatarının kırmızı arka plana sahip "CYHEAD000001 RED" isimli versiyonu ise Rıza Selçuk Saydam tarafından 0,53 Ethereum'a satın alındı. Yani bu NFT için 16 bin 600 TL civarında ödeme yapılmış oldu. Yine avatar koleksiyonunda bulunan "CYHEAD000005 NAVY" ise 0,5 Ethereum'a yani yaklaşık 15 bin 500 TL'ye Okan Uckun tarafından satın alınmış oldu.

NFT dünyasına hızlı bir giriş yapmış olan Cem Yılmaz, satışlardan memnun gibi görünüyor. Zira NFT'lerini satın alan kullanıcıların Twitter'daki paylaşımlarını alıntılayan komedyen, bu kullanıcılara tek tek teşekkür etti. Ayrıca daha önce verdiği sözü de tutan Yılmaz, Whisky Bath'in ömür boyu gösterilere ücretsiz giriş hakkı kazandığını duyurdu.

Eğer siz de NFT sektörü ile ilgileniyor ve Cem Yılmaz'ın NFT'lerine göz atmak istiyorsanız, buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.