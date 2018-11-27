Cep Telefonu ve Bilgisayar Alımlarında Taksit Sınırı Değişti

Resmi gazetede yayımlanan yönetmeliğe göre cep telefonu, tablet ve bilgisayar alımlarında taksit sınırı yeniden düzenlendi. Söz konusu değişiklik, vatandaşların elektronik ürün alımını kolaylaştırabilir.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) cep telefonu, tablet ve bilgisayar alımlarında kullanılan banka kredileri ile ilgili yönetmelikte gerçekleştirdiği düzenlemeler, bugün yayımlanan Resmi Gazete ile birlikte resmi olarak yürürlüğe girdi.

Buna göre Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin 12/A maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan ‘cep telefonu, tablet ve bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 6 ayı aşamaz’ ibaresi, ‘tablet ve bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 6 ayı, fiyatı 3 bin 500 Türk lirasına kadar olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 12 ayı, fiyatı 3 bin 500 Türk lirasının üzerinde olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 6 ayı aşamaz.’ şeklinde yeniden düzenlendi.

Ayrıca aynı yönetmeliğe bir geçici 4. madde eklenerek ‘’Fiyatı 3 bin 500 Türk lirasının üzerinde olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 6 ay olan vade sınırı 31 Ocak 2019'a kadar 12 ay olarak uygulanır.’’ ifadesine yer verildi. Bununla birlikte Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği de yeniden düzenlendi.

Söz konusu yönetmeliğin 11/A maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ‘cep telefonu, tablet ve bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 6 ayı aşamaz’ ibaresi, Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik’te olduğu gibi, ‘’tablet ve bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 6 ayı, fiyatı 3 bin 500 Türk lirasına kadar olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 12 ayı, fiyatı 3 bin 500 Türk lirasının üzerinde olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 6 ayı aşamaz.’ şeklinde düzenlenirken, yönetmeliğe ‘Fiyatı 3 bin 500 yüz Türk lirasının üzerinde olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 6 ay olan vade sınırı 31 Ocak 2019'a kadar 12 ay olarak uygulanır.’ şeklinde 5. bir madde eklendi.