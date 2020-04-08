Çernobil'in Kostüm Şirketi, Koruyucu Malzeme Bağışlayacak

Geçen senenin en çok beğenilen dizilerinden Çernobil’in kostüm tasarım şirketi Peris Costumes, koronavirüse karşı mücadele etmek için eldiven, koruyucu giysi gibi pek çok malzeme bağışlayacak.

HBO’nun geçen sene yayınlanan ve uzun süre gündemde kalan mini dizisi Çernobil’in kostüm tasarım şirketi Peris Costumes, koronavirüsle mücadele için personellere maske, koruyucu giysi ve farklı malzemeler bağışlayacağını duyurdu.

26 Nisan 1986’da gerçekleşen Çernobil faciasını anlatan HBO dizisinin fazlasıyla beğenilen kostümlerini tasarlayan Peris Costumes isimli şirket, koronavirüs salgınıyla ilgili yaptığı açıklamada “Gerçeğin kurguyu arattığı bir kâbusun içerisindeyiz. COVID-19 nedeniyle oluşan durumu hafifletmek isteyen Peris, atölyelerinde bulunan doktor önlüğü, başlıklı koruyucu giysi, maske ve tüm diğer koruyucu malzemelerin üretimine yönelik yeniden düzenlemeye gitti” denildi.

Lizbon, Madrid, Mexico City, Budapeşte, Viyana gibi şehirlerde ofisleri bulunan İspanya merkezli şirket, burada bulunan bazı malzemeleri de bağışlayacağını duyurdu. Peris Costumes’ün genel müdürü Javier Toledo, yaptığı açıklamada bu giysilerin hastane, polis merkezleri ve bakımevleri gibi yerlerde kullanılabileceğini belirtti. Toledo, bağışa ilişkin yaptığı açıklamada “Film endüstrisi, televizyon ve tiyatro camiası adına bunun mütevazı bir katkı sunmasını umuyoruz” dedi.

Koronavirüs salgınında son durum ne?

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında şu ana kadar 1.452.378 resmi vaka açıklandı. Bu vakalar sonucunda 83.615 kişi hayatını kaybederken 308.757 kişiyse tamamen iyileşti. Koronavirüsün en çok vurduğu yer olan ABD’de an itibarıyla 401.166 resmi koronavirüs vakası bulunuyor. ABD’yi 146.690 vakayla İspanya takip ediyor.

Koronavirüsün en çok can aldığı ülkelerin başındaysa İtalya geliyor. İtalya’da şu ana kadar 135.586’ya ulaşan koronavirüs vakası sonucunda 17.127 kişi hayatını kaybetti.