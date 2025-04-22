ChatGPT üzerinden doğrudan ödeme imkânı sunacak yeni bir alışveriş sisteminin hazırlandığını ortaya çıktı.

ChatGPT’nin kaynak kodlarında ortaya çıkan yeni ipuçları, sohbet penceresinden çıkmadan alışveriş yapılabilecek günlerin çok da uzak olmadığını gösteriyor. Görünen o ki sistem, doğrudan Shopify’ın ödeme sayfasına yönlendirme yapacak.

"buy_now", fiyat ve kargo bilgileri, kullanıcı yorumları ve "shopify_checkout_url" gibi ifadeler, OpenAI’ın sohbet üzerinden doğrudan Shopify ödeme sayfasına yönlendirme yapan bir sistem üzerinde çalıştığını açıkça ortaya koydu. Yeni özellikle birlikte artık dış sitelere yönlendirilmeden sohbet ekranı üzerinden alışverişi tamamlayabilecek. Shopify’ın geniş satıcı ağı da ek bir entegrasyon süreci olmadan ChatGPT kullanıcılarına doğrudan ulaşma imkânı kazanabilicek.

OpenAI’ın bu hamlesi, yapay zekâ destekli alışveriş alanındaki rekabeti kızıştıracak

Kodlar ise ChatGPT’nin yanıt panelinde hava durumu ve piyasa verilerinin bulunduğu alana yerleştirildi. Bu da alışveriş özelliğinin kademeli şekilde ve kısa süre içerisinde devreye gireceğini gösterdi. OpenAI, daha önce de Operator adını verdiği deneysel ajanıyla bazı Pro kullanıcılara seyahat rezervasyonu yapma ve market alışverişi tamamlama imkânı sunmuştu. Şirket, bu deneyimleri daha geniş bir kullanıcı kitlesine yayma planını da devreye aldı.

Shopify cephesinde yapay zekâya geçiş süreci hız kazandı. OpenAI ile Shopify arasında gerçekleşmesi muhtemel olan iş birliği, ChatGPT’nin yalnızca bilgi sunan bir araç olmaktan çıkıp doğrudan işlem yapabilen bir asistana dönüşmesi yönünde atılan adımları da desteklemiş oldu.