OpenAI, kullanıcıların ChatGPT’ye kibar mesajlar yazmasının on milyonlarca dolarlık elektrik tüketimine neden olduğunu açıkladı.

ChatGPT’ye “lütfen” ya da “teşekkür ederim” demek kulağa masum bir nezaket gibi geliyor olabilir… Ama görünüşe göre bu kelimeler, OpenAI’ya milyonlarca dolara mal oluyor! Şirketin CEO’su Sam Altman, kullanıcıların bu tür kibar ifadeleri yüzünden on milyonlarca dolarlık ekstra elektrik faturası çıktığını söyledi.

X’te bir kullanıcı, “ChatGPT’ye ‘lütfen’ ve ‘teşekkür ederim’ demek acaba OpenAI’ye ne kadara patlıyordur?” diye sordu. Sam Altman da buna kayıtsız kalmadı ve “On milyonlarca dolar” diyerek cevap verdi. Bu da haliyle yapay zekâya yazdığımız minicik mesajların aslında nasıl bir enerji maliyetine yol açtığını tekrar düşündürdü.

Her “teşekkür ederim” birkaç watt’a mal oluyor

Şubat ayında yayımlanan bir anket, kullanıcıların büyük çoğunluğunun yapay zekâya karşı kibar bir dil kullandığını ortaya koydu. Katılımcıların %70’i, AI ile konuşurken nezaketli davrandığını söyledi. %12’lik bir kesim ise bunu, olası bir robot isyanına karşı önlem olarak yaptığını belirtti. Küçük gibi görünen bu tür etkileşimler, sistem geneline yayılınca ciddi enerji maliyetlerine yol açabiliyor.

ChatGPT gibi büyük dil modellerini çalıştırmak için ciddi işlem gücü gerekiyor. Bu da, atılan her mesajın aslında belli bir elektrik tüketimi yarattığı anlamına geliyor. Konuyla ilgili daha fazla bilgi almak isteyen TechRadar ekibi, OpenAI ile iletişime geçtiğini ve geri dönüş beklediklerini açıkladı.

Politenin yapay zeka ile etkileşime etkisi hâlâ tartışma konusu olmaya devam ederken, uzmanlar düzgün yazılmış ve kibar mesajların daha doğru ve daha az önyargılı yanıtlar getirdiğini belirtti. Ancak bu tür etkileşimlerin çevresel etkileri de hesaba katıldığında, kullanıcıların nasıl bir yol izlemesi gerektiği konusunda net bir görüş paylaşılmadı.