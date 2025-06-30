Yapılan bir araştırma, Türkiye'de bazı trafik levhalarının bilinirliğinin düşük olduğunu gösterdi. Peki yapay zekâ, trafik levhalarını bilme konusunda ne kadar iyiydi?

Bugün gerek yaya gerekse sürücü olarak trafiğe çıkıyoruz. Ancak "en iyi şoför benim" diyen bile bazı trafik kurallarına çok hâkim değil. Hatta birkaç yıl önce yapılan bir araştırma, bazı trafik levhalarının bilinirliğinin daha düşük olduğunu, bazılarının ise olması gerekenin tam zıt şekliyle bilindiğini gözler önüne serdi.

Biz de buradan yola çıkarak, yapay zekâyı test etmeye karar verdik. Evet, biz bireyler olarak trafik kurallarını tam anlamıyla bilmiyoruz. Peki yapay zekânın durumu nasıl? Bu içeriğimizde bu soruya cevap vereceğiz. Dilerseniz hemen detaylara inelim.

Hangi trafik levhaları az biliniyor veya hiç bilinmiyor?

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, bundan birkaç yıl önce "Sürücü özellikleri, anket türü ve levha tasarımının trafik levhalarının doğru bilinme düzeyleri üzerindeki etkisi" başlıklı bir çalışma yapmışlar ve bu çalışmayı da Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi'nde yayımlamışlar. Tamamına buradan ulaşabileceğiniz araştırmaya göre Türkiye'de az bilinen trafik levhaları şu şekilde:

Taşıt Trafiğine Kapalı Yol Karşıdan Gelene Yol Ver Yaya Giremez Kamyon Giremez Mecburi Asgari Hız Bütün Yasaklama ve Kısıtlamaların Sonu Düşük Banket Ana Yol Kontrollü Demiryolu Geçidi Sola Tehlikeli Devamlı Virajlar İleri Çıkmaz Yol Sağa Tehlikeli Viraj Engel Hız Sınırlaması Sonu

Peki yapay zekâ, Türkiye'de az bilinen bu trafik levhalarının ne kadarını biliyor?

Bu içerik kapsamında en az bilinen trafik levhalarını ChatGPT'ye sorduk. GPT-4o modeli üzerine gerçekleştirdiğimiz ve internet kullanımını da yasakladığımız çalışma kapsamında ortaya çıkan sonuçlara gelin beraber bakalım:

Taşıt Trafiğine Kapalı Yol

Taşıt trafiğine kapalı yol levhasını genelde çok görmeyiz. ChatGPT, bu levhayı doğru bilerek iyi bir başlangıç yaptı.

Karşıdan Gelene Yol Ver

Az bilinen levhalardan birindeyiz. ChatGPT, bu soruyu doğru bildi.

Yaya Giremez

ChatGPT, bu soruda da iyi iş çıkardı.

Kamyon Giremez

Bu soru, bazı sürücüler tarafından "kamyon çıkabilir" olarak yorumlanabilir. Ancak ChatGPT yanılmadı.

Mecburi Asgari Hız

Trafikte belki de en az gördüğümüz levhalardan biridir mecburi asgari hız levhası. ChatGPT, bir yolda gidilmesi gereken en düşük hızı da doğru bildi.

Bütün Yasaklama ve Kısıtlamaların Sonu

Yapay zekâ, az bilinmesi mümkün olan bir levhayı daha nokta atışı bilmeyi başardı.

Düşük Banket

ChatGPT, bu soruda nispeten karmaşık bir yanıt verdi ancak sonunu güzel toparladı.

Ana Yol

Nispeten az gördüğümüz bir levha olan ana yol levhasını da doğru bildi.

Kontrollü Demiryolu Geçidi

ChatGPT'nin doğru serisi tam gaz devam ediyor.

Sola Tehlikeli Devamlı Virajlar

ChatGPT, ilk kez bu levhada yanlış cevap verdi. Bu trafik levhası, sol tarafa doğru birbirini takip eden birden çok tehlikeli viraj olduğu anlamına gelir. ChatGPT'nin aktardığı gibi "sağlı sollu" şeklinde bir durum yok.

İleri Çıkmaz Yol

Yapay zekâ, önceki soruyu hatalı yapmış olsa da doğru yanıtlar vermeye devam ediyor.

Sağa Tehlikeli Viraj

Yapılan araştırmada bu levha da az bilinenler arasındaydı. Ancak bu çok temel bir levha. İnsanların bu levhayı bilmemeleri pek de mantıklı değil.

Engel

Yapay zekânın hem cevabı hem de açıklaması doğru. Ancak burada bir detay var; engel levhası, genelde tek başına kullanılmaz. Görevliler, bu levhayı koydukları zaman sürücüleri bir şekilde yönlendirecek alternatif levhalar da kullanmaktadırlar.

Hız Sınırlaması Sonu

ChatGPT'nin trafik bilgisi gerçekten tebrikleri hak ediyor.

Bonus: Zaman zaman gündem olan bu geçiş üstünlüğü sorusunu doğru biledildi mi?

ChatGPT, sık sık gündem olan bu geçiş üstünlüğü sorusunu da doğru şekilde bildi. Yapay zekânın bize verdiği cevap şu şekildeydi:

Peki siz bu levhaları biliyor muydunuz? Sizin hata yaptığınız herhangi bir kural oldu mu? Konuyla ilgili fikirlerinizi bekliyoruz...